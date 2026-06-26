Terremoto en Venezuela: frenética búsqueda de víctimas entre las ruinas

Rescatistas en camino

El gobierno interino decretó el estado de emergencia nacional y declaró La Guaira como una “zona de desastre”. Rodríguez afirmó que había hablado con el coordinador de Naciones Unidas en el país y que ya había “rescatistas especializados” en camino para el país para apoyar en la búsqueda de supervivientes. También dijo que su gobierno estaba “trasladando rescatistas que están en otros estados del país” para “concentrar esfuerzos primeramente en el estado de La Guaira y también en la Gran Caracas”.