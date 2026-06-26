Terremoto en Venezuela: frenética búsqueda de víctimas entre las ruinas

LA GUAIRA, Venezuela.- Decenas de personas desesperadas buscaban sobrevivientes bajo los escombros, luego de dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, que golpearon el norte del Venezuela, con menos de un minuto de diferencia y que dejaron cerca de 190 muertos. Muchos registraron el momento: edificios derrumbados, otros fracturados y gente corriendo para resguardarse.
La zona más castigada por la doble sacudida fue La Guaira, población costera vecina a Caracas y donde está el aeropuerto más importante del país, inhabilitado por el sismo. Reporteros constataron saqueos en esa zona.
La presidenta Delcy Rodríguez, que asumió el poder de forma interina tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, actualizó el balance de fallecidos a primera hora de ayer. Su hermano, el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que 1.520 personas están heridas.
En redes sociales abundan pedidos de información por desaparecidos, muchos en La Guaira. Las personas consultan listados que despliegan los hospitales públicos con nombres de heridos.
“Fue terrible. Todo se desplomó”, dijo Yilsmaris Blanco mientras observa el caos a su alrededor en Catia La Mar, un sector del estado costero. “Estamos vivos, pero hay personas que están sufriendo con sus familiares tapiados, con sus familiares pisados que no los pueden sacar”.
Entre los heridos hay varios niños que fueron rescatados. Algunos llevan su nombre escrito en marcador en una cinta atada a la muñeca y no saben su apellido ni el nombre de sus padres.
Para otros, no llegó la ayuda. En el caos de Catia La Mar, los vecinos escuchaban desde hacía horas a una niña atrapada. “¡Se necesita gente que venga a ayudar!”, dijo desesperado Dani Rizo, de 48 años. “Si vienen, la podemos sacar”. Falleció a los minutos, solo su perro se salvó.
“Mi casa se cayó completa, perdí familia, se murió mi suegra, tengo a mi hija desaparecida, no la consigo”, expresó por su parte Jean Alexander Capote, de 48 años, frente a un edificio de más de 15 pisos que perdió varias paredes en los temblores.
“Lo que sucedió es fuerte, queremos ayuda pronto”, añadió. Cerca de ahí, hombres y mujeres salían de un comercio saqueado con bolsas llenas de productos.
El primer sismo ocurrió a las 18.04 locales, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Le siguió, un minuto después, el de 7,5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900.
La fuerza de estos terremotos fue tal, que se sintieron hasta en Colombia. La presidenta Rodríguez indicó que desde entonces hubo más de 30 réplicas. El sismo se sintió en otros estados.
Venezuela es un país sísmico, aunque desde 1997 no se registraba un gran terremoto. El último en Caracas fue en 1967 con 236 fallecidos.
Rescatistas en camino
El gobierno interino decretó el estado de emergencia nacional y declaró La Guaira como una “zona de desastre”. Rodríguez afirmó que había hablado con el coordinador de Naciones Unidas en el país y que ya había “rescatistas especializados” en camino para el país para apoyar en la búsqueda de supervivientes. También dijo que su gobierno estaba “trasladando rescatistas que están en otros estados del país” para “concentrar esfuerzos primeramente en el estado de La Guaira y también en la Gran Caracas”.
El presidente Donald Trump prometió ayudar a sus “nuevos y grandes amigos”. Su secretario de Estado anunció posteriormente que el país “está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria”.
El papa León XIV asignó un fondo de emergencia de unos 100.000 dólares.
La mayor parte de los países de América Latina ofrecieron ayuda. Chile y México, con experiencia en el manejo de desastres, anunciaron el envío de equipos de rescate. España, Alemania, Italia, Suiza, China, India y la Unión Europea ofrecieron ayuda.
Las escenas de destrucción se reprodujeron en Caracas. En el acomodado barrio de Altamira, un edificio de 22 plantas se vino abajo. Poco después, se podía oír a personas gritando nombres de sus familiares, esperando respuesta.
En otros barrios lo mismo: casas destruidas, edificios agrietados. Muchos pasaron la noche durmiendo en la calle o en autos. Ayer a la mañana no había prácticamente ningún comercio abierto, aunque sí había gran movimiento de vehículos.
Declaran “zona de desastre”
“Fue terrible. Todo, todo se desplomó”, lamenta Yilsmaris Blanco mientras observa pávida el desastre en que quedó convertida Catia la Mar, una de las localidades más afectadas por el doble terremoto que arrasó decenas de edificios en el estado venezolano La Guaira. “Le damos gracias a Dios porque (...) estamos vivos, pero hay personas que están ahorita sufriendo con sus familiares tapiados, con sus familiares pisados que no los pueden sacar”, aseguró esta mujer de 39 años.
La Guaira, a 40 minutos de Caracas y frente al Caribe, es la región más afectada del país, donde se encuentra el aeropuerto internacional de Maiquetía. El gobierno la declaró “zona de desastre” para atender la emergencia.
“No tenemos nada, ahorita no tenemos nada, ni siquiera fuerza, ni valor para meternos ahí, imagínate tú”, cuenta Larry Rojas, de 49 años y uno de los miles de residentes afectados en una zona de Catia la Mar de casi 200 torres residenciales.
México envía equipo militar
Un equipo militar de 250 rescatistas y personal médico de México viaja este jueves a Venezuela para auxiliar tras los devastadores terremotos del miércoles, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los rescatistas mexicanos son reconocidos en el mundo como especialistas en estructuras colapsadas. La mandataria dijo que tras una primera evaluación se determinará el envío de “personal adicional que se requiera para poder ayudar”.
“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela”, expresó Sheinbaum, e indicó que buscaría comunicarse con la presidenta interina Delcy Rodríguez. La presidencia detalló en un comunicado que a bordo de cuatro aviones viajan 250 rescatistas y cinco perros de búsqueda.
Los militares llevan además “un dron, herramientas para búsqueda y rescate, así como equipo y material de curación”, añadió el boletín.
Ayuda desde Estados Unidos: destinan 150 millones de dólares
Estados Unidos anunció que aprobó el envío de 150 millones de dólares en ayuda a Venezuela tras los dos terremotos que causaron al menos 188 muertes, anunció ayer el Departamento de Estado. El paquete incluiría 50 millones de dólares en nuevos convenios bilaterales para ayudar a grupos que ya trabajan en Venezuela, así como una contribución de 100 millones de dólares a un fondo humanitario de Naciones Unidas. Estos fondos apoyarán la labor de organizaciones como como World Vision, Samaritan’s Purse, Catholic Relief Services, International Medical Corps, la Organización Internacional para las Migraciones y el Programa Mundial de Alimentos.
El gobierno de Donald Trump también va a enviar a un equipo de respuesta ante desastres naturales y dos unidades de búsqueda y rescate urbano. “Contamos con una respuesta de todo el gobierno. Será amplia, rápida y eficaz”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, durante una visita a Baréin.