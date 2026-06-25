Terremoto en Venezuela: Personal bonifica servicios para clientes que se encuentran en ese país y las llamadas desde Argentina
La empresa de telecomunicaciones dispuso un pack de conectividad sin cargo para usuarios, en el marco de la emergencia tras los sismos que dejaron más de 160 muertos y cientos de heridos.
Resumen para apurados
- La empresa Personal bonifica servicios de comunicación y llamadas desde Argentina hacia Venezuela tras los terremotos que dejaron más de 160 muertos en ese país.
- Ante la emergencia por sismos de 7.5 de magnitud en Venezuela, la firma activó un pack de roaming gratuito y bonificó llamadas de larga distancia del 24 de junio al 8 de julio.
- La iniciativa facilita el contacto de la comunidad venezolana en Argentina en plena crisis, mientras el Gobierno nacional analiza enviar ayuda humanitaria de Cascos Blancos.
En el contexto de los terremotos registrados en Venezuela, la empresa Personal dispuso una serie de beneficios para garantizar la comunicación de sus clientes afectados por la situación del país.
La compañía activó sin cargo un pack de "roaming" para los usuarios que se encuentren en Venezuela, que incluye 2GB de datos, WhatsApp ilimitado para mensajería y 100 minutos para llamadas, con una vigencia de 30 días.
Además, en solidaridad con la comunidad venezolana residente en Argentina, Personal bonifica las llamadas de larga distancia internacional hacia ese destino, realizadas desde líneas móviles y fijas, entre el 24 de junio y el 8 de julio, con un tope de hasta 120 minutos.
Desde la empresa señalaron que estas medidas buscan acompañar a los clientes en un contexto de emergencia y facilitar el contacto con familiares y allegados.
Los usuarios que requieran más información o asistencia pueden comunicarse a través de WhatsApp (+54 9 11 7195 0001) o mediante la aplicación Mi Personal.
Emergencia
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia en todo el país tras los dos devastadores terremotos que sacudieron el territorio la tarde del miércoles. Con un balance preliminar de más de 160 fallecidos y más de 900 heridos -cifras que no incluyen aún el conteo oficial de La Guaira-, la mandataria hizo un llamado a la unidad nacional para priorizar el rescate de sobrevivientes.
“Lo principal es salvar vidas; la reconstrucción material vendrá después”, afirmó Rodríguez, quien calificó la situación en el estado de La Guaira como una “verdadera tragedia” con múltiples edificios colapsados.