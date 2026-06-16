Caso Loan: la excusa que dio el psicólogo tucumano imputado para no asistir a la primera audiencia

Con 17 imputados en el banquillo y 186 testigos convocados, comenzó en Corrientes el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años visto por última vez el 13 de junio de 2024. La primera audiencia estuvo marcada por un episodio inesperado: uno de los acusados no se presentó al inicio del debate, fue declarado en rebeldía y sobre él pesó una orden de detención, aunque horas después apareció conectado de manera remota.