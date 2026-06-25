EN VIVO Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país

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Terremoto en Venezuela: registraron una decena de réplicas durante la madrugada

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó esta madrugada diez réplicas en Venezuela, la mayoría localizadas en los estados La Guaira y Miranda. Los movimientos telúricos, que siguieron a dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados ayer. Los movimientos ocurrieron entre las 0.21 y las 3.48, con intensidades de 2,4 a 4,5 y focos superficiales, principalmente en La Guaira y Miranda.