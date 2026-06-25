En Vivo Terremoto en Venezuela

EN VIVO Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país

RESCATE. Los equipos de emergencia buscan sobrevivientes luego de que colapsara un edificio en Caracas.
RESCATE. Los equipos de emergencia buscan sobrevivientes luego de que colapsara un edificio en Caracas. FOTO TOMADA DE INFOBAE.COM

Los equipos de rescate centraron su trabajo en la región de La Guaira, considerada zona de desastre por el Gobierno.

Hace 17 Min
08:12 hs

Terremoto en Venezuela: registraron una decena de réplicas durante la madrugada

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó esta madrugada diez réplicas en Venezuela, la mayoría localizadas en los estados La Guaira y Miranda. Los movimientos telúricos, que siguieron a dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados ayer. Los movimientos ocurrieron entre las 0.21 y las 3.48, con intensidades de 2,4 a 4,5 y focos superficiales, principalmente en La Guaira y Miranda.

08:04 hs

Terremoto en Venezuela: el Gobierno elevó a 164 la cifra de muertos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue la encargada de anunciar que los terremotos que afectaron este miércoles el país causaron la muerte de 164 personas. Se reportaron 971 heridos.

07:56 hs

Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país

Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país

Los movimientos se registraron durante la tarde. Colapsaron edificios y parte de la red de servicios públicos. Continúan los trabajos de rescate.

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07:55 hs

Una sobreviviente contó cómo escapó de los terremotos en Venezuela: "Era una película de terror"

Una sobreviviente contó cómo escapó de los terremotos en Venezuela: Era una película de terror

Los terremotos de magnitud 7,1 y 7,5 dejaron escenas de destrucción en Caracas y La Guaira. Mientras continúan las tareas de rescate, sobrevivientes relataron cómo escaparon entre los escombros y compartieron impactantes videos del desastre.

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07:15 hs

Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio

Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio

Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 provocaron el derrumbe de edificios en Venezuela. El futbolista argentino Lucas Trejo denunció que perdió contacto con su esposa e hijos y pidió ayuda para encontrarlos.

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Lo que tenés que saber

Venezuela sufrió este miércoles dos terremotos que provocaron el colapso de múltiples edificios en Caracas, y desde el Gobierno continúan actualizando la cifra de víctimas, con 164 muertos y más de 900 heridos en todo el territorio nacional.

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