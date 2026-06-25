Bajó desde un 10° piso filmando cómo se derrumbaba su edificio durante el terremoto en Venezuela

Otro de los registros más intensos y más recientes en Venezuela tuvo lugar hacia la segunda mitad de la década del 90. El 9 de julio de 1997 se detectó un sismo de magnitud 6.9. El epicentro se dio en el estado Sucre, en una zona cercana a las ciudades de Cumaná y Cariaco. El resultado fueron cerca de 500 heridos y un total de 73 personas fallecidas.