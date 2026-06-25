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Bajó desde un 10° piso filmando cómo se derrumbaba su edificio durante el terremoto en Venezuela

Dos sismos de magnitud superior a 7 grados sacudieron a Caracas, dejando más de 160 víctimas fatales y un alarmante registro visual de la catástrofe en las redes sociales.

Registró el terremoto desde un 10° piso mientras el edificio se derrumbaba.
Registró el terremoto desde un 10° piso mientras el edificio se derrumbaba.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Dos terremotos de más de 7 grados azotaron Caracas, Venezuela, el miércoles, dejando al menos 164 muertos y gran destrucción, registrada en impactantes videos virales.
  • Los sismos ocurrieron con 40 segundos de diferencia. Un video muestra a un residente descender diez pisos de un edificio que se desmoronaba entre grietas y escombros.
  • Superando al sismo de 1674 como el más fuerte en la historia del país, esta catástrofe activa alertas internacionales y expone la vulnerabilidad de la infraestructura local.
Resumen generado con IA

El doble terremoto que sufrió Venezuela este miércoles 24 de junio despertó las alertas en el plano internacional. Después de los dos movimientos telúricos de 7.2 y 7.5 grados Richter, sucedidos con una diferencia de 40 segundos, las desoladoras y desesperantes imágenes del país empezaron a viralizarse. Uno de los videos más impactantes fue registrado desde adentro de un edificio a medida que iba desmoronándose.

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Las cámaras de seguridad, las de la vía pública y, sobre todo, los celulares, resguardaron material valioso para comprender qué sucedió y cómo fueron afectados los venezolanos en cada punto de Caracas. Los devastadores terremotos dejaron, hasta la mañana de este viernes, más de 160 muertos y cerca de 1000 heridos.

Estremecedor video desde el interior de un edificio en Venezuela

Desde un 10° piso, en un edificio de, al menos, 11, un venezolano empezó a filmar el desastre que ocurrió este miércoles en su país. El hombre, cuya identidad aún no trascendió, registró los primeros segundos desde el balcón de la escalera del edificio en el que se encontraba. Pero al notar que la intensidad del sismo no disminuía, empezó a descender para salir.

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Cámara en mano, mientras el movimiento continúa, un vecino caraqueño intenta escapar de su edificio mientras este comienza a deshacerse. Pero a cada piso que desciende el desastre se hace más evidente. Al llegar al 8° piso, las primeras grietas en las paredes se hacen notorias. Algunos niveles más abajo, la pintura y el revoque de las paredes comienzan a desprenderse.

Entre el 4° y el 5° piso, todavía a metros y a varios tramos de escalera del acceso al edificio, paredes enteras desaparecieron. “Qué locura esta mierd”, dice preocupado. De fondo se oye a otros vecinos del edificio gritar espantados y pidiendo ayuda por la intensidad del terremoto. Hacia los últimos pisos en el descenso, su paso se hace casi imposible por la cantidad de escombros sobre las escaleras.

Los terremotos más intensos de Venezuela

El terremoto más fuerte registrado en la historia de Venezuela se dio en 1674. Recordado bajo el nombre de Terremoto de Los Andes, con 7.4 grados de intensidad, se convirtió en el más potente del país caribeño. El sismo principal de este miércoles superó esa escala con una magnitud de 7.5 y sus consecuencias fueron devastadoras.

Otro de los registros más intensos y más recientes en Venezuela tuvo lugar hacia la segunda mitad de la década del 90. El 9 de julio de 1997 se detectó un sismo de magnitud 6.9. El epicentro se dio en el estado Sucre, en una zona cercana a las ciudades de Cumaná y Cariaco. El resultado fueron cerca de 500 heridos y un total de 73 personas fallecidas.

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