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"No sé nada de mi familia": el dramático pedido del futbolista argentino Lucas Trejo tras el derrumbe en Venezuela

El defensor del Club Sport Marítimo de La Guaira no logra localizar a su esposa y a sus dos hijos desde el derrumbe del edificio donde vivían.

ANGUSTIA. Lucas Trejo busca desesperadamente a su esposa y sus dos hijos tras el terremoto en Venezuela.
ANGUSTIA. Lucas Trejo busca desesperadamente a su esposa y sus dos hijos tras el terremoto en Venezuela.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su esposa y dos hijos tras el derrumbe de su edificio por los fuertes terremotos en La Guaira, Venezuela.
  • Trejo, jugador del club Marítimo local, perdió contacto con su familia en Playa Grande y pidió ayuda en redes sociales mientras rescatistas trabajan tras el doble sismo.
  • La catástrofe, que ya deja decenas de muertos y heridos en Venezuela, moviliza al ámbito deportivo y social en una angustiante búsqueda contrarreloj de sobrevivientes.
Resumen generado con IA

La tragedia provocada por los terremotos que sacudieron Venezuela también golpeó de lleno al fútbol argentino. Lucas Trejo, defensor cordobés que actualmente juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira, atraviesa horas de profunda angustia luego de perder contacto con su esposa y sus dos hijos tras el derrumbe del edificio donde vivían.

El futbolista de 38 años utilizó sus redes sociales para pedir ayuda y difundir la búsqueda de su familia. Según explicó, su esposa, Yanina Maranella, y sus hijos, Aarón y Ainhoa Trejo Maranella, se encontraban en Playa Grande, una de las zonas más afectadas por el doble sismo que provocó el colapso de numerosos edificios.

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, escribió Trejo en un mensaje acompañado por una fotografía junto a sus seres queridos. La publicación rápidamente comenzó a replicarse entre futbolistas, clubes e hinchas que se solidarizaron con el defensor argentino.

Nacido en Córdoba en 1987, Trejo desarrolló gran parte de su carrera en el exterior. Tras iniciarse en España, pasó por el fútbol griego y luego construyó una extensa trayectoria en Venezuela. Uno de los momentos más importantes de su carrera fue con Monagas Sport Club, donde conquistó el Torneo Apertura 2017 y disputó la Copa Libertadores 2018. En la actualidad integra el plantel del Club Sport Marítimo de La Guaira.

No sé nada de mi familia: el dramático pedido del futbolista argentino Lucas Trejo tras el derrumbe en Venezuela

Una tragedia que mantiene en vilo a Venezuela

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 provocaron graves daños en el centro y norte del país, especialmente en Caracas y el estado de La Guaira. De manera preliminar, las autoridades informaron que al menos 32 personas murieron, más de 700 resultaron heridas y decenas continúan desaparecidas bajo los escombros. Mientras los equipos de rescate trabajan contrarreloj, Lucas Trejo permanece a la espera de cualquier información que le permita reencontrarse con su familia.

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