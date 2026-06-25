"No sé nada de mi familia": el dramático pedido del futbolista argentino Lucas Trejo tras el derrumbe en Venezuela

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, escribió Trejo en un mensaje acompañado por una fotografía junto a sus seres queridos. La publicación rápidamente comenzó a replicarse entre futbolistas, clubes e hinchas que se solidarizaron con el defensor argentino.