EN VIVO Terremoto en Venezuela: ascienden a 188 los muertos y más de 1.500 los heridos

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Desesperada búsqueda de sobrevivientes

Venezolanos desesperados buscaban el jueves sobrevivientes bajo los escombros provocados por dos potentes terremotos que dejaron al menos 164 muertos.

Edificios quedaron hechos polvo, otros fracturados y la gente corrió en pánico para resguardarse tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país el miércoles con menos de un minuto de diferencia.

La zona más castigada por la doble sacudida fue La Guaira, población costera vecina a Caracas y donde está el aeropuerto más importante del país, inhabilitado por el sismo. La AFP constató saqueos en esta zona.

La presidenta Delcy Rodríguez, que asumió el poder de forma interina tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, actualizó el balance de fallecidos a primera hora del jueves y dijo que 971 personas resultaron heridas.

En redes sociales abundan pedidos de información por desaparecidos, muchos en La Guaira.

"Fue terrible. Todo, todo se desplomó", dijo a la AFP Yilsmaris Blanco mientras observa el caos a su alrededor en Catia La Mar, un sector del estado costero. "Estamos vivos, pero hay personas que están ahorita sufriendo con sus familiares tapiados, con sus familiares pisados que no los pueden sacar".