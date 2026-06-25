EN VIVO Terremoto en Venezuela: ascienden a 188 los muertos y más de 1.500 los heridos

Ya son 188 los muertos y más de 1.500 los heridos
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó este jueves una cifra alarmante de víctimas fatales a raíz de los dos terremotos que sacudieron el país el miércoles . Según el nuevo balance oficial, ya son 188 los muertos y más de 1.500 los heridos, un incremento drástico respecto al primer reporte que hablaba de 32 fallecidos. En la capital, Caracas, la alcaldesa Carmen Meléndez informó que al menos 25 de los cuerpos fueron encontrados en la ciudad
Desesperada búsqueda de sobrevivientes
Venezolanos desesperados buscaban el jueves sobrevivientes bajo los escombros provocados por dos potentes terremotos que dejaron al menos 164 muertos.
Edificios quedaron hechos polvo, otros fracturados y la gente corrió en pánico para resguardarse tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte del país el miércoles con menos de un minuto de diferencia.
La zona más castigada por la doble sacudida fue La Guaira, población costera vecina a Caracas y donde está el aeropuerto más importante del país, inhabilitado por el sismo. La AFP constató saqueos en esta zona.
La presidenta Delcy Rodríguez, que asumió el poder de forma interina tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, actualizó el balance de fallecidos a primera hora del jueves y dijo que 971 personas resultaron heridas.
En redes sociales abundan pedidos de información por desaparecidos, muchos en La Guaira.
"Fue terrible. Todo, todo se desplomó", dijo a la AFP Yilsmaris Blanco mientras observa el caos a su alrededor en Catia La Mar, un sector del estado costero. "Estamos vivos, pero hay personas que están ahorita sufriendo con sus familiares tapiados, con sus familiares pisados que no los pueden sacar".
Terremoto en Venezuela: Personal bonifica servicios para clientes que se encuentran en ese país y las llamadas desde Argentina
La empresa de telecomunicaciones dispuso un pack de conectividad sin cargo para usuarios, en el marco de la emergencia tras los sismos que dejaron más de 160 muertos y cientos de heridos.Ver más
Se registran saqueos en zona costera de Venezuela afectada por devastadores terremotos
Un grupo de personas saqueó al menos una tienda comercial en una zona costera de Venezuela afectada por dos devastadores terremotos que dejaron 164 muertos la víspera, constató este jueves un equipo de la AFP.
En la localidad Catia la Mar, ubicada en la población costera de La Guaira vecina con Caracas, hombres y mujeres salían con bolsas llenas de productos de un negocio de alimentación semiquemado, según la misma fuente.
Terremoto en Venezuela: hay al menos 34.000 personas incomunicadas
Mientras avanzan los trabajos de rescate en las áreas afectadas por el terremoto que provocó más de 160 víctimas en Venezuela, miles de ciudadanos buscan a sus familiares y amigos. Para acelerar el encuentro, desde el Gobierno habilitaron listas, en las que solicitaton información sobre el paradero de 35.000, de las cuales aún no se ha tenido contacto con alrededor de 34.000.
Terremoto en Venezuela: confirman al menos 25 muertes en Caracas
La capital de Venezuela afronta una situación crítica tras el devastador desastre natural. Al menos 25 de los muertos por el terremoto se registraron en Caracas, según confirmó la alcaldesa Carmen Meléndez desde el barrio de San Bernardino, una de las zonas más golpeadas debido al colapso de un edificio.
Mientras los equipos de rescate trabajan a contrarreloj entre los escombros, el balance oficial en todo el territorio asciende a 164 fallecidos y 971 heridos. Este histórico terremoto, que constó de dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5, es el más fuerte registrado en el país en más de un siglo. Su violento impacto destruyó decenas de edificaciones y provocó graves daños en la infraestructura.
Quién es Lucas Trejo, el futbolista argentino que busca a su familia desaparecida tras el terremoto en Venezuela
El defensor cordobés Lucas Trejo atraviesa horas de angustia tras los terremotos en Venezuela. El jugador del Marítimo La Guaira perdió contacto con su esposa y sus dos hijos luego del derrumbe de la vivienda donde residían.Ver más
Terremoto en Venezuela: desesperada búsqueda de cientos de desaparecidos en La Guaira
La región ubicada al norte de Caracas es una de las más afectadas por el desastre natural, que se cobró más de 160 víctimas. Reportan más de 1.000 heridos.Ver más
Pánico en Caracas
En la capital, las escenas fueron de destrucción y pánico, según una periodista de la AFP, que vio un inmueble de 22 plantas completamente destruido en la zona de Chacao, en el este de la ciudad, el municipio más afectado.
Muchos pasaron la noche durmiendo en la calle o en autos. El jueves por la mañana no había prácticamente ningún comercio abierto y se veía un gran movimiento de vehículos.
"Está temblando, está temblando ahorita", alertaban durante una de las réplicas unas personas, alrededor de un edificio que ya estaba destruido. Algunos se movieron a una zona más segura mientras otros se quedaban viendo cómo equipos de rescate movían los escombros con una máquina.
En la madrugada se podía oír personas gritando los nombres de sus familiares.
El sismo se sintió con fuerza en los estados Trujillo, Carabobo, Miranda, y La Guaira, según el ministro del Interior, Diosdado Cabello.
"Corrían para salvarse": el impactante video del terremoto en el principal aeropuerto de Venezuela
Un video grabado por un pasajero registró el momento en que los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Las imágenes muestran desprendimientos, cortes de luz y a decenas de personas buscando refugio mientras la terminal temblaba.Ver más
Desesperada búsqueda a los desaparecidos tras los terremotos en Venezuela
Suiza enviará a 80 socorristas y 18 toneladas de material a Venezuela
Suiza anunció este jueves que enviará 80 socorristas y 18 toneladas de equipamiento de rescate a Venezuela para ayudar al país tras los potentes terremotos que sufrió.
El Ministerio de Relaciones Exteriores afirma haber movilizado "la cadena de rescate suiza, compuesta por 80 personas, ocho perros de búsqueda y 18 toneladas de material de rescate" y lo enviará cuanto antes.
Irán propone ayuda a Venezuela tras el doble terremoto
Irán, un aliado del expresidente venezolano Nicolás Maduro, ofreció este jueves su ayuda en las operaciones de rescate tras el doble terremoto que sacudió al país sudamericano.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní "expresa su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Venezuela, y anuncia que Irán está dispuesto a proporcionar toda la ayuda necesaria en las operaciones de rescate y salvamento".
Bajó desde un 10° piso filmando cómo se derrumbaba su edificio durante el terremoto en Venezuela
Dos sismos de magnitud superior a 7 grados sacudieron a Caracas, dejando más de 160 víctimas fatales y un alarmante registro visual de la catástrofe en las redes sociales.Ver más
Terremoto en Venezuela: Estados Unidos promete una respuesta "importante, rápida y eficaz" para ayudar a las víctimas
El gobierno de Estados Unidos ofrecerá una respuesta "integral" para ayudar a Venezuela a afrontar las consecuencias de los terremotos del miércoles que dejaron como mínimo 164 muertos, declaró Marco Rubio, secretario de Estado.
"Tendremos una respuesta integral del gobierno. Será importante, rápida y eficaz", declaró a los periodistas durante una visita a Baréin, e indicó que el Departamento de Guerra desempeñará un "importante papel logístico".
Equipos de rescatistas especializados coordinados por la ONU, en camino a Venezuela
Rescatistas especializados y certificados por el sistema ONU se encuentran ya en camino a Venezuela para ayudar en la búsqueda de supervivientes y víctimas de los dos potentes terremotos que sufrió el país, indicó este jueves la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
En un mensaje a través de la televisión pública, la mandataria explicó que habló con varios jefes de Estado y con el coordinador del sistema de Naciones Unidas en Venezuela. Los rescatistas internacionales "se encuentran ya en camino para nuestro país para apoyar en estas labores", precisó.
Terremoto en Venezuela: registraron una decena de réplicas durante la madrugada
La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) reportó esta madrugada diez réplicas en Venezuela, la mayoría localizadas en los estados La Guaira y Miranda. Los movimientos telúricos, que siguieron a dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados ayer. Los movimientos ocurrieron entre las 0.21 y las 3.48, con intensidades de 2,4 a 4,5 y focos superficiales, principalmente en La Guaira y Miranda.
Terremoto en Venezuela: el Gobierno elevó a 164 la cifra de muertos
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue la encargada de anunciar que los terremotos que afectaron este miércoles el país causaron la muerte de 164 personas. Se reportaron 971 heridos.
Terremoto en Venezuela: reportan 164 muertos y 971 heridos en todo el país
Los movimientos se registraron durante la tarde. Colapsaron edificios y parte de la red de servicios públicos. Continúan los trabajos de rescate.Ver más
Una sobreviviente contó cómo escapó de los terremotos en Venezuela: "Era una película de terror"
Los terremotos de magnitud 7,1 y 7,5 dejaron escenas de destrucción en Caracas y La Guaira. Mientras continúan las tareas de rescate, sobrevivientes relataron cómo escaparon entre los escombros y compartieron impactantes videos del desastre.Ver más
Terremotos en Venezuela: el futbolista argentino Lucas Trejo busca desesperadamente a su familia tras el derrumbe de un edificio
Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 provocaron el derrumbe de edificios en Venezuela. El futbolista argentino Lucas Trejo denunció que perdió contacto con su esposa e hijos y pidió ayuda para encontrarlos.Ver más
Lo que tenés que saber
Venezuela sufrió este miércoles dos terremotos que provocaron el colapso de múltiples edificios en Caracas, y desde el Gobierno continúan actualizando la cifra de víctimas, con 164 muertos y más de 900 heridos en todo el territorio nacional.