Escala el reclamo policial en Santa Cruz: rechazan la oferta salarial y profundizan el acampe frente a Casa de Gobierno

Según explicaron, el reclamo apunta a que un oficial que recién inicia su carrera perciba un salario cercano a los $2.200.000. Además, remarcaron que los montos no remunerativos no impactan en las futuras jubilaciones ni benefician al personal retirado.}Los efectivos sostienen que la pérdida del poder adquisitivo y el elevado costo de vida en la provincia hacen necesaria una recomposición más significativa.