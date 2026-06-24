Escala el reclamo policial en Santa Cruz: rechazan la oferta salarial y profundizan el acampe frente a Casa de Gobierno
Los efectivos autoconvocados consideraron insuficiente la propuesta del Gobierno provincial, denunciaron presiones durante las negociaciones y anunciaron que mantendrán las medidas de fuerza hasta obtener una mejora salarial acorde a sus reclamos.
Resumen para apurados
- Policías autoconvocados de Santa Cruz profundizaron hoy su acampe en la Casa de Gobierno de Río Gallegos al rechazar una oferta salarial estatal por considerarla insuficiente.
- El conflicto inició en febrero y sumó protestas en varias ciudades. Los agentes exigen un sueldo inicial de $2.200.000 y denuncian presiones oficiales durante el diálogo.
- La tensión crece a la espera de una nueva reunión el 30 de junio. El desenlace del conflicto marcará la relación futura entre las fuerzas de seguridad y el gobierno de Vidal.
La crisis salarial que atraviesa la Policía de Santa Cruz sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que los efectivos autoconvocados rechazaran la última propuesta presentada por el gobierno de la provincia y decidieran profundizar el plan de lucha con un acampe en la Casa de Gobierno de Río Gallegos.
La decisión fue tomada tras una nueva reunión del Consejo del Salario que concluyó sin acuerdo entre las partes. Los representantes policiales cuestionaron tanto el alcance de la oferta económica como la ausencia de funcionarios con poder de decisión política en la mesa de negociación.
“Es una tomada de pelo por parte del Gobierno”, expresó Ramón Quipildor, uno de los referentes de los efectivos autoconvocados, al señalar que ni el jefe de Gabinete ni el ministro de Economía participaron del encuentro.
Tras el fracaso de las conversaciones, los manifestantes instalaron nuevas carpas dentro del predio de la Casa de Gobierno para sostener la protesta y visibilizar el reclamo.
Policía de Santa Cruz: por qué rechazaron la oferta salarial
La propuesta presentada por la gestión del gobernador Claudio Vidal contemplaba una recomposición salarial escalonada que elevaría el sueldo inicial de los efectivos desde aproximadamente $1.220.000 hasta superar los $1.500.000 al finalizar el esquema ofrecido.
Sin embargo, los autoconvocados consideraron insuficiente el incremento y cuestionaron que parte de los aumentos correspondan a sumas no remunerativas.
Según explicaron, el reclamo apunta a que un oficial que recién inicia su carrera perciba un salario cercano a los $2.200.000. Además, remarcaron que los montos no remunerativos no impactan en las futuras jubilaciones ni benefician al personal retirado.}Los efectivos sostienen que la pérdida del poder adquisitivo y el elevado costo de vida en la provincia hacen necesaria una recomposición más significativa.
Acampe y continuidad de las medidas de fuerza
Luego de la reunión, los manifestantes decidieron trasladar parte de la protesta al interior del predio gubernamental, donde reforzaron el acampe y anunciaron la continuidad de las medidas de fuerza.
Los voceros del sector aclararon que no se trata de una toma del edificio público, sino de una permanencia pacífica para mantener visible el reclamo.
“No estamos ocupando oficinas ni impidiendo el funcionamiento de la Casa de Gobierno. Nuestro reclamo es pacífico y continuará hasta que exista una respuesta concreta”, señalaron desde el movimiento.
También informaron que continuarán las movilizaciones en distintos puntos de la provincia, aunque se mantendrán las guardias mínimas para garantizar la atención de emergencias.
Denuncian amenazas y presiones durante la negociación
El conflicto también se agravó tras las declaraciones atribuidas al secretario de Trabajo provincial, Javier Aravena, quien habría advertido que no se abrirán nuevas instancias de negociación mientras continúen las protestas.
Desde el sector autoconvocado denunciaron además que durante las conversaciones se mencionó la posibilidad de aplicar descuentos salariales y promover acciones judiciales contra algunos referentes del reclamo.
“Nos quieren condicionar para que levantemos las carpas. En lugar de buscar soluciones, responden con amenazas”, manifestaron los representantes policiales.
Un conflicto que lleva varios meses
El reclamo salarial comenzó formalmente en febrero, aunque la situación se intensificó a fines de mayo cuando efectivos policiales y agentes penitenciarios instalaron las primeras carpas frente a la Casa de Gobierno para exigir una mejora salarial.
Durante junio se desarrollaron diversas medidas de fuerza, entre ellas acampes, retenciones de servicios y autoacuartelamientos en distintas localidades santacruceñas. Las reuniones realizadas durante las últimas semanas tampoco lograron acercar posiciones entre las partes.
Cuándo será la próxima reunión entre el Gobierno y los policías
Tras el fracaso de la última negociación, el Gobierno de Santa Cruz dispuso un cuarto intermedio hasta el 30 de junio, fecha en la que se intentará retomar el diálogo.
Mientras tanto, los efectivos autoconvocados ratificaron que mantendrán las protestas y el acampe hasta recibir una propuesta salarial que responda a sus demandas y cuente con la participación de funcionarios con capacidad de decisión.
La expectativa ahora está puesta en la próxima mesa de negociación, en un contexto de creciente tensión entre los trabajadores de las fuerzas de seguridad y la administración provincial.