Violento ataque en Santa Cruz: irrumpió en la casa de su expareja y apuñaló a un joven

Resumen para apurados
- Un hombre fue detenido tras irrumpir en la casa de su expareja este miércoles en Pico Truncado, Santa Cruz, y apuñalar gravemente a un joven de 21 años que estaba con ella.
- El agresor sorprendió a las víctimas mientras dormían. El joven herido fue operado de urgencia y derivado a terapia intensiva, mientras que la policía arrestó al sospechoso.
- El caso fue caratulado provisoriamente como tentativa de homicidio agravado y en contexto de violencia de género, a la espera de pericias y la evolución del joven herido.
Un grave episodio de violencia ocurrió este miércoles por la mañana en la localidad de Pico Truncado, en la provincia de Santa Cruz, donde un hombre fue detenido tras ingresar por una ventana a la vivienda de su expareja y atacar tanto a la mujer como a un joven de 21 años que se encontraba con ella.
El hecho se registró cerca de las 10 de la mañana en una casa ubicada sobre la calle Belgrano. Según la investigación preliminar, el sospechoso habría forzado el ingreso al domicilio y aprovechado una ventana abierta para entrar sin ser advertido.
Las víctimas se encontraban descansando cuando fueron sorprendidas por el agresor, quien inició un violento ataque que obligó a la intervención inmediata de los servicios de emergencia.
El joven fue operado de urgencia y permanece en terapia intensiva
El joven de 21 años recibió las heridas más graves durante el ataque. Tras ser asistido en el hospital local, los médicos determinaron que debía ser sometido a una cirugía de urgencia.
Debido a la complejidad de su estado de salud, fue derivado posteriormente a un centro asistencial de mayor complejidad en Comodoro Rivadavia, donde permanece internado en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado.
La mujer también sufrió lesiones y recibió atención médica. Si bien su cuadro no reviste la misma gravedad, su testimonio será fundamental para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar cómo se produjo el ataque.
Allanamiento y detención del principal sospechoso
Tras el episodio, la Policía de Santa Cruz desplegó un operativo para localizar al presunto agresor. Horas después realizó un allanamiento en un domicilio de Pico Truncado, donde secuestró distintos elementos considerados de interés para la investigación, entre ellos un teléfono celular que será sometido a pericias.
Durante ese procedimiento fue detenido el principal sospechoso, quien quedó a disposición de la Justicia y permanece incomunicado mientras avanza la investigación.
Cómo avanza la investigación judicial
Desde la Fiscalía informaron que el acusado ya fue notificado formalmente de los delitos que se le imputan y que continúan las medidas probatorias para establecer con precisión la mecánica del ataque.
De manera provisoria, la causa fue caratulada como tentativa de homicidio agravado y tentativa de homicidio en contexto de violencia de género, mientras los investigadores reúnen nuevos elementos de prueba y esperan la evolución del estado de salud del joven herido.