Relevamiento de opinión pública en Tucumán: según Haime la economía marca al electorado

Clara fragmentación

El estudio distingue un comportamiento fragmentado en el electorado según su inserción laboral, marcando una brecha clara entre los trabajadores informales y los formales. Mientras que los sectores cuentapropistas, los repartidores de plataformas y aquellos que dependen del “changueo” diario mantienen un nivel de tolerancia o adscripción más elástico hacia el oficialismo nacional debido a sus dinámicas de subsistencia, el segmento del empleo registrado es el que manifiesta los mayores niveles de escepticismo y frustración ante las dificultades severas para integrarse al mercado regulado y el congelamiento salarial.