Relevamiento de opinión pública en Tucumán: según Haime la economía marca al electorado

El sociólogo y consultor político Hugo Haime analizó en los estudios de LGPlay, en el programa “Conexión Play”, los resultados de su último relevamiento de opinión pública en la provincia de Tucumán, trazando un panorama marcado por el pesimismo económico, el deterioro del empleo y un paralelismo histórico explícito con la recesión que precedió a la crisis del cambio de siglo y de milenio con fuerte impacto en toda la Argentina.
Según los datos expuestos por el analista, la principal preocupación de los tucumanos se concentra hoy de manera excluyente en la situación económica, reflejada en el retroceso consecutivo de los índices de aprobación de la gestión nacional, la persistente preocupación por la inflación -al advertir que no se trata de un escenario de inflación cero ni de una nueva Convertibilidad- y en la consecuente caída del consumo masivo en la región.
En ese sentido, Haime puntualizó que el humor social imperante en la provincia replica dinámicas observadas en el año 2000, fundamentalmente por el estancamiento general de la economía, la falta de horizontes claros para el trabajador y la velocidad con la que se deteriora el entramado socioeconómico en el interior del país, advirtiendo incluso el riesgo latente de que la sociedad ingrese en un estado de depresión anímica que dificulte cualquier tipo de conducción política.
Clara fragmentación
El estudio distingue un comportamiento fragmentado en el electorado según su inserción laboral, marcando una brecha clara entre los trabajadores informales y los formales. Mientras que los sectores cuentapropistas, los repartidores de plataformas y aquellos que dependen del “changueo” diario mantienen un nivel de tolerancia o adscripción más elástico hacia el oficialismo nacional debido a sus dinámicas de subsistencia, el segmento del empleo registrado es el que manifiesta los mayores niveles de escepticismo y frustración ante las dificultades severas para integrarse al mercado regulado y el congelamiento salarial.
Respecto al mapa político de cara a los próximos escenarios electorales, el consultor descartó la irrupción de fenómenos disruptivos o virajes bruscos en el comportamiento del votante tucumano, señalando que las estructuras tradicionales sostienen sus pisos de inserción.
Finalmente, el consultor precisó que, si bien la demanda de transparencia y la preocupación por la corrupción emergen de forma nítida en las respuestas de los encuestados, este factor opera de manera subterránea y siempre por debajo del impacto económico real, el cual sigue definiendo de manera primaria y estructural la fidelidad o el rechazo a las ofertas políticas en la provincia.