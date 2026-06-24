Se debate en Diputados el acuerdo de renegociación de pago con holdouts

En defensa del dictamen de minoría, el diputado de Unión por la Patria Itaí Hagman salió al cruce de la definición lanzada por Benegas Lynch sobre “los apóstoles del default”. “Nuestro país está atravesado por sucesivas crisis financieras vinculadas a procesos de sobreendeudamientos y default, pero si uno revisa en qué ciclos históricos se dieron, la conclusión es exactamente la opuesta de la que acabamos de escuchar”, señaló y resaltó que “hoy nos gobierna en Argentina el mismo liberalismo oligárquico que endeudó a nuestro país y los llevó a sucesivas crisis”. En este sentido, afirmó que “los gobiernos nacionales y populares fueron la excepción a esta regla” y “los que han intentado resolver el problema”.