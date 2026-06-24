China alerta sobre el riesgo de perder el control de la inteligencia artificial por falta de regulación

Resumen para apurados
- El primer ministro chino, Li Qiang, advirtió este miércoles en Dalian que el mundo corre el riesgo de perder el control de la IA por la falta de una regulación gubernamental oportuna.
- La advertencia se dio ante el Foro Económico Mundial, donde se debatió sobre el desempleo, las fallas éticas y los peligros de seguridad militar y biológica derivados de la IA.
- De no equiparar la gobernanza global con el avance tecnológico, se prevén graves consecuencias geopolíticas, laborales y de seguridad que amenazan el control humano del futuro.
El mundo corre el riesgo de "perder el control" de tecnologías de vanguardia, como la Inteligencia Artificial (IA), si los gobiernos tardan demasiado en regularlas, advirtió este miércoles el primer ministro de China a los asistentes del llamado "Davos de Verano".
Los temores por la disrupción que la IA puede causar en los mercados laborales y los riesgos de seguridad que plantea van en aumento, desde su uso en conflictos hasta violaciones de las defensas cibernéticas y la posible creación de nuevas armas biológicas.
"La velocidad del progreso tecnológico no tiene precedentes", dijo el primer ministro Li Qiang en un discurso en la ciudad china de Dalian, en el que destacó que la inteligencia artificial ha impulsado la "eficiencia de la innovación", consignó la cadena DW con base en agencias internacionales.
"Sin embargo, no podemos ignorar los riesgos cada vez más evidentes de perder el control de la tecnología y de cometer faltas éticas", afirmó. "Si la gobernanza en esta área no logra seguir el ritmo, podría haber graves consecuencias", agregó.
Los avances tecnológicos se promocionan como motores del crecimiento económico, pero entre sus aspectos negativos se encuentran la preocupación por la pérdida de empleos y las implicaciones geopolíticas, señalaron ponentes en esta conferencia anual organizada en China por el Foro Económico Mundial (FEM), con sede en Suiza.