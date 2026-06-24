Heladas intensas en Tucumán: cuáles fueron las zonas más frías durante la ola polar

Allí se detectó la marca más extrema de todo el reporte: -6,7 °C desde las 22 del martes 23 de junio hasta la madrugada y la mañana de este miércoles 24 de junio. Lo característico para esta zona fue la persistencia del fenómeno, registrando una duración récord de 20 horas y 30 minutos continuos bajo cero. En el informe, como dato actualizado, aclararon: 'Sigue helando' en la zona.