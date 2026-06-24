SociedadClima y ecología

Heladas intensas en Tucumán: cuáles fueron las zonas más frías durante la ola polar

Según la Eeaoc, el sector de Las Nubes, en Tafí del Valle, registró la mínima más baja y la helada más prolongada durante los últimos días. Los niveles mínimos, hasta ahora.

Zona de Tafí del Valle.
Zona de Tafí del Valle. La Gaceta / Fotos de Diego Aráoz
Hace 15 Min

Resumen para apurados

  • La Eeaoc registró heladas extremas de hasta -6,7 °C en Tafí del Valle, Tucumán, entre el 23 y 24 de junio por el ingreso de una masa de aire polar en el norte del país.
  • Las Nubes sufrió temperaturas de -6,7 °C por más de 20 horas continuas, mientras que Colalao del Valle marcó -6 °C y las zonas de llanura también registraron marcas bajo cero.
  • Estas condiciones climáticas extremas generan una fuerte alerta para la producción agroindustrial local, ante la persistencia de temperaturas críticas en la región.
Resumen generado con IA

La masa de aire polar se hace sentir con fuerza en el norte argentino, y la provincia de Tucumán no es la excepción. Los registros agrometeorológicos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc) heladas en distintos puntos del territorio tucumano, localizando los focos de frío extremo en los sectores montañosos y dejando en alerta a la producción local.

Según el último informe provisorio de la Sección Agrometeorología de la Eeaoc, la localidad de Las Nubes, en Tafí del Valle, se ha consolidado como la zona más fría en lo que va del mes.

Allí se detectó la marca más extrema de todo el reporte: -6,7 °C desde las 22 del martes 23 de junio hasta la madrugada y la mañana de este miércoles 24 de junio. Lo característico para esta zona fue la persistencia del fenómeno, registrando una duración récord de 20 horas y 30 minutos continuos bajo cero. En el informe, como dato actualizado, aclararon: 'Sigue helando' en la zona.

Días previos (entre el 22 y 23 de junio), esta misma estación ya había padecido una helada de 12 horas y 30 minutos con una mínima de -5,4 °C.

El impacto en los valles

Colalao del Valle no se quedó atrás y se posicionó firmemente como el segundo epicentro del frío extremo en la provincia. La localidad experimentó una temperatura severa con -6,0 °C en la noche-madrugada del 23 al 24 de junio, acumulando nueve horas y 45 minutos continuas de temperatura extrema.

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Además, la regularidad del frío en esta zona ha sido significativa: el 23 de junio registró -4,2°C (durante ocho horas y media) y el 20 de junio tocó los -3,8 °C.

Por su parte, en Pinar de los Ciervos (Tafí del Valle), la helada más cruda ocurrió entre el 22 y 23 de junio, alcanzando los -4,7 °C con una impactante duración de 18 horas y 45 minutos. Posteriormente, entre el 23 y 24 de junio, marcó -2,4 °C durante nueve horas.

La situación en la llanura

Fuera de la alta montaña, las bajas temperaturas también golpearon la llanura tucumana. Benjamín Paz registró este 24 de junio -0,5 °C durante una hora.

Informe de la Eeaoc.

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