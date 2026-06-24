Por qué el 24 de junio es considerado el día más argentino de todos

Resumen para apurados
- Argentina celebra cada 24 de junio el 'día más argentino' en todo el país por la coincidencia de nacimientos y muertes de máximos referentes de su cultura y deporte.
- Esta jornada coincide con los nacimientos de Lionel Messi, Juan Manuel Fangio y Riquelme, además de los decesos históricos de Carlos Gardel y el cantante Rodrigo Bueno.
- Esta acumulación de efemérides consolida la fecha como un símbolo de la identidad nacional, uniendo a distintas generaciones en un homenaje constante a sus mayores ídolos.
Cada 24 de junio representa una fecha sumamente particular en Argentina, y el motivo trasciende la celebración del Día del Piloto. La relevancia de esta jornada responde a la impresionante concentración de conmemoraciones y nacimientos de celebridades cuyo impacto deportivo, cultural e histórico dejó una huella imborrable en la identidad del país.
Desde íconos de la música popular hasta figuras legendarias del deporte mundial, los homenajes se multiplican durante este día previo al invierno. Tanto en las redes sociales como en diversos espacios públicos, la comunidad coincide en transformar esta fecha en una suerte de tributo colectivo al denominado "gen argentino" y a sus máximos exponentes.
¿Por qué el 24 de junio se desteja el día de Argentina?
El zorzal del tango
El 24 de junio de 1935 aconteció el trágico accidente aéreo en Medellín, Colombia, donde perdió la vida el célebre cantante y actor Carlos Gardel junto a sus músicos. El legado de su arte superó todas las fronteras, consolidando al "Zorzal Criollo" como un ícono cultural imprescindible de la primera mitad del siglo XX.
El mejor corredor
El reciente furor por Franco Colapinto renovó el interés en el automovilismo, pero existe un referente histórico que permanece como el máximo sinónimo de la disciplina en el país. Un 24 de junio de 1911 nació en Balcarce Juan Manuel Fangio, el legendario piloto multicampeón de Fórmula 1 y referente del deporte mundial.
Otro accidente
Aunque cada región argentina posee su identidad musical, el cuarteto cordobés encontró su máxima expresión en un artista que marcó un antes y un después en la cultura popular. El 24 de junio del 2000 falleció el carismático cantante Rodrigo Bueno, cuya memoria continúa viva a través de éxitos inolvidables como "Soy Cordobés".
El fútbol también celebra
Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos de Boca Juniors, celebra este martes su cumpleaños número 47, recordando su nacimiento en Don Torcuato. En esta misma fecha nació Lionel Messi, el astro rosarino que hoy cumple 38 años y mantiene la ilusión de disputar una nueva Copa del Mundo con la selección nacional.