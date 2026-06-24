Copa del Mundo

Sin palabras, pero con mensaje: el sugestivo posteo de cumpleaños de Lionel Messi que ilusiona a los argentinos

El capitán publicó un video en el que se lo observa entrenando con todo en Kansas tras la clasificación.

Lionel Messi anotó un doblete frente a Austria y lleva cinco goles en el Mundial 2026.
Lionel Messi anotó un doblete frente a Austria y lleva cinco goles en el Mundial 2026.
Hace 18 Min

Resumen para apurados

  • Lionel Messi publicó un video entrenando en Kansas el día de su cumpleaños 39 durante el Mundial 2026, mostrando su foco absoluto en el torneo tras vencer a Austria.
  • El posteo ocurrió tras marcar un doblete ante Austria y ser el goleador histórico de los Mundiales. El video usó la canción de La T y La M para destacar el foco colectivo.
  • La publicación generó gran ilusión en la hinchada argentina, que interpreta el gesto como una muestra de compromiso para revalidar el título y buscar la cuarta estrella.
Resumen generado con IA

Mientras millones de argentinos lo saludaban por su cumpleaños número 39, Lionel Messi eligió enviar otro tipo de mensaje. Uno sin palabras. Sin referencias a la fecha especial. Sin balances ni recuerdos. Apenas un video. Pero uno que, para muchos, dijo más que cualquier frase.

Ya entrada la madrugada del miércoles 24 de junio en Argentina, el capitán de la Selección publicó un reel en su cuenta de Instagram que rápidamente encendió la ilusión de los hinchas. Las imágenes lo muestran trabajando en el gimnasio de la concentración en Kansas, apenas horas después del triunfo por 2-0 frente a Austria.

No hubo texto acompañando la publicación ni mención alguna a su cumpleaños. Solo una rutina de entrenamiento, ejercicios de fuerza y una señal clara: la cabeza está puesta en un único objetivo, el Mundial.

Sin embargo, un detalle no pasó inadvertido. Para musicalizar el video, Messi eligió “Tierra de Campeones”, de La T y La M, una canción que se convirtió en uno de los himnos de esta generación de la Selección Argentina. 

La elección fue interpretada por muchos como un mensaje implícito: más allá de lo personal, el foco sigue siendo colectivo, con la mirada puesta en defender el título y volver a pelear por la Copa del Mundo.

La publicación llegó apenas un día después de otra actuación consagratoria. Ante Austria, Messi marcó un doblete, alcanzó los 18 goles en Copas del Mundo y quedó como el máximo goleador histórico del torneo, ampliando una leyenda que parece no tener techo.

Lejos de detenerse en récords o celebraciones individuales, el rosarino decidió mostrar trabajo. El video corresponde a la jornada de recuperación del plantel tras la segunda victoria consecutiva en la fase de grupos. Mientras los suplentes entrenaban en el campo, los titulares realizaron tareas regenerativas y de gimnasio, donde fue grabado el reel.

Hubo otro detalle que potenció el impacto del posteo: aunque en Kansas aún faltaban un par de horas para el inicio del 24 de junio, en Argentina ya era medianoche. Es decir, el video se publicó en pleno inicio de su cumpleaños para el público argentino.

Como era de esperarse, los comentarios se llenaron rápidamente de saludos, felicitaciones y mensajes cargados de ilusión. Muchos hinchas interpretaron el gesto como una nueva muestra del compromiso del capitán con el objetivo colectivo y aprovecharon para expresarle su deseo de volver a verlo levantar la Copa del Mundo.

Después de un arranque ideal, la esperanza de una cuarta estrella volvió a tomar fuerza. Y Messi, fiel a su estilo, eligió no decirlo: prefirió mostrarlo.

Temas Mundial 2026 Lionel Messi
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