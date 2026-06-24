Créditos hipotecarios: el capital real que necesitás para comprar una vivienda de hasta U$S150.000

Cuánto dinero hace falta para comprar una vivienda

El sector inmobiliario experimentó una notable revitalización gracias al regreso de los créditos hipotecarios, una herramienta que facilitó nuevamente el acceso a la vivienda para miles de hogares. No obstante, el empuje inicial cedió terreno ante una etapa de consolidación y estabilidad en las operaciones. En este nuevo escenario, el financiamiento bancario respalda mensualmente alrededor de 900 escrituras en la Ciudad de Buenos Aires y cerca de 1.200 dentro de la provincia de Buenos Aires.