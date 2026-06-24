Créditos hipotecarios: el capital real que necesitás para comprar una vivienda de hasta U$S150.000

Resumen para apurados
- El sector inmobiliario de Buenos Aires analizó los requisitos de capital e ingresos necesarios hoy para acceder a nuevos créditos hipotecarios de hasta 150.000 dólares.
- Tras un impulso inicial, el mercado se estabilizó en 2100 escrituras mensuales. Para comprar una casa de u$s150.000 se requiere un ingreso familiar de $4,8 millones.
- Analistas prevén un crecimiento gradual de las operaciones para el segundo semestre del año, aunque descartan un incremento abrupto de la demanda en el corto plazo.
Los créditos hipotecarios recuperaron un rol central en el sector inmobiliario, permitiendo nuevamente que miles de familias logren el acceso a su propia vivienda. A pesar de este impulso inicial, la velocidad de crecimiento experimentó una moderación reciente, lo que llevó al mercado a transitar una fase de mayor estabilidad. Actualmente, el financiamiento sostiene cerca de 900 operaciones mensuales en la Ciudad de Buenos Aires y aproximadamente 1.200 en territorio bonaerense.
Estos valores actuales replican los niveles observados en septiembre de 2024, momento en el cual el retorno de los préstamos daba sus primeros pasos. Para la segunda mitad del año, los referentes del sector proyectan una evolución favorable en las cifras, aunque descartan la posibilidad de un incremento abrupto en el corto plazo.
Cuánto dinero hace falta para comprar una vivienda
El sector inmobiliario experimentó una notable revitalización gracias al regreso de los créditos hipotecarios, una herramienta que facilitó nuevamente el acceso a la vivienda para miles de hogares. No obstante, el empuje inicial cedió terreno ante una etapa de consolidación y estabilidad en las operaciones. En este nuevo escenario, el financiamiento bancario respalda mensualmente alrededor de 900 escrituras en la Ciudad de Buenos Aires y cerca de 1.200 dentro de la provincia de Buenos Aires.
Dicho volumen de transacciones iguala los registros observados en septiembre de 2024, período que marcó el inicio de esta tendencia crediticia. Con la mirada puesta en el segundo semestre, los analistas de la actividad vislumbran una mejora gradual en las estadísticas, aunque descartan por completo un repunte drástico o desmedido en el futuro inmediato.
Los números concretos: ahorro, cuota e ingresos necesarios
Para una vivienda de u$s100.000
• Capital propio: entre u$s28.000 y u$s32.000, incluyendo anticipo y gastos de escritura.
• Crédito: alrededor de u$s75.000.
• Cuota inicial a 30 años: unos $765.000 mensuales.
• Ingreso familiar recomendado: $3,2 millones mensuales.
• Ejemplo: una pareja con dos salarios de $1,6 millones cada uno puede calificar.
Para una vivienda de u$s150.000
• Capital propio: entre u$s42.000 y u$s47.000.
• Crédito: cerca de u$s112.500.
• Cuota inicial a 30 años: alrededor de $1.148.000.
• Ingreso familiar recomendado: unos $4,8 millones mensuales.
• Ejemplo: una pareja con dos ingresos de $2,4 millones cada uno puede acceder.