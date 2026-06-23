Murió una joven de 20 años tras un choque entre una moto y un colectivo en avenida Francisco de Aguirre

Resumen para apurados
- Una joven de 20 años murió este martes tras chocar la moto en la que viajaba contra un colectivo en la esquina de Francisco de Aguirre y Ejército del Norte, en Tucumán.
- La víctima viajaba como acompañante; tras el impacto, sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el lugar, mientras que el conductor fue trasladado al Centro de Salud.
- La policía y peritos acordonaron la zona para investigar el siniestro. Se analizan las cámaras de seguridad y se toman testimonios para determinar las causas del accidente.
Una joven de 20 años murió este martes como consecuencia de un violento accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las avenidas Francisco de Aguirre y Ejército del Norte.
Fuentes policiales informaron que la víctima fue identificada como Estefanía Stark, quien viajaba como acompañante en una motocicleta que colisionó con un colectivo de la línea 19.
De acuerdo con las primeras informaciones, el siniestro involucró a ambos vehículos y, a raíz del fuerte impacto, la joven sufrió heridas de extrema gravedad. Pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia, falleció en el lugar.
La motocicleta era conducida por un joven que recibió asistencia médica en el sitio y luego fue trasladado al Hospital Centro de Salud, donde permanece bajo atención. Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente su estado de salud ni la gravedad de las lesiones que sufrió.
Tras el accidente, efectivos de la Policía de Tucumán, personal del servicio de emergencias y peritos accidentológicos desplegaron un importante operativo en la zona. El sector fue acordonado con el fin de preservar la escena y facilitar el trabajo de los investigadores.
Las autoridades intentan determinar cómo se produjo la colisión. Para ello, se realizan relevamientos de cámaras de seguridad y se toman declaraciones a testigos que presenciaron los momentos previos al impacto.