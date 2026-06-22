Imputaron a un camionero por el choque en Leales que dejó cuatro muertes

El caso está a cargo del fiscal Carlos Sale, quien fue representado en la audiencia realizada este lunes por la auxiliar de fiscal Luz Becerra. Durante la proceso de control de aprehensión, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción, el Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó que se declarara legal y legítima la aprehensión de Cristian José Beltrán, de 45 años, medida que había sido dispuesta luego del hecho.