Seguridad

Entre Ríos: manejaba alcoholizado una retroexcavadora, chocó siete autos y dejó dos heridos

El descontrolado raid ocurrió tras el partido de la Selección. El conductor arrojó 1,7 g/l de alcohol en sangre y tuvo que ser interceptado por los vecinos antes de provocar una tragedia mayor.

El operario que manejaba la retroexcavadora estaba ebrio (Video: X @therealbuni).
El operario que manejaba la retroexcavadora estaba ebrio (Video: X @therealbuni).
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un operario ebrio de 47 años chocó siete autos y causó dos heridos este lunes con una retroexcavadora en Concordia, Entre Ríos, tras conducir con 1,7 g/l de alcohol en sangre.
  • El maquinista de una empresa privada circulaba a alta velocidad tras el partido de la Selección. Chocó varios vehículos hasta que fue interceptado por vecinos y luego detenido.
  • El conductor quedó detenido y enfrenta cargos por lesiones y daños. El hecho reabre el debate sobre el control de vehículos industriales y la seguridad en zonas urbanas.
Resumen generado con IA

Una tarde que debía ser de festejo terminó en un escenario de absoluto caos y peligro en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. Un operario de 47 años, que conducía una retroexcavadora de gran porte en total estado de ebriedad, desató un impactante raid destructivo que dejó como saldo siete vehículos destrozados y dos personas heridas.

El hecho ocurrió este lunes por la tarde, poco después del partido de la Selección argentina. El conductor, que manejaba una maquinaria vial perteneciente a una empresa constructora privada, ingresó a la zona urbana desde la Ruta Provincial N°4 a una velocidad alarmante y completamente fuera de sí.

La violenta secuencia comenzó en la calle Paula Albarracín de Sarmiento. Allí, la pesada máquina embistió primero a un Fiat Siena blanco, ocasionándole daños severos. Lejos de detener su marcha, el chofer continuó avanzando y pocos metros más adelante chocó contra un Renault negro que se encontraba estacionado.

El descontrol prosiguió por distintas arterias de la ciudad hasta alcanzar la avenida Presidente Illia, en las inmediaciones del barrio El Silencio. En ese tramo, la retroexcavadora impactó de lleno contra dos camionetas estacionadas.

El momento más crítico se vivió cerca de la zona del hipódromo local. Según reconstruyeron las autoridades policiales, el maquinista alcanzó a una camioneta que circulaba en su mismo sentido, la enganchó y levantó con la pala delantera, cruzándola por completo de carril y provocando el pánico de los testigos.

El freno de los vecinos y el arresto

Ante la inacción del conductor y el peligro inminente de una tragedia mayor, un grupo de vecinos de la zona decidió intervenir. Mediante gritos y maniobras, lograron interceptar la máquina y obligar al hombre a detenerse hasta la llegada de los efectivos de la Policía de Entre Ríos.

Al realizarle el correspondiente test de alcoholemia, el resultado confirmó lo que la forma de conducir ya evidenciaba: el operario circulaba con 1,7 gramos de alcohol por litro de sangre, una cifra que triplica ampliamente los límites permitidos para conductores particulares y que representa una falta gravísima al tratarse de un vehículo industrial de semejante porte.

Como consecuencia de los múltiples impactos, dos personas sufrieron heridas de diversa consideración y debieron recibir asistencia por parte del personal médico de emergencias. El conductor de la retroexcavadora fue inmediatamente aprehendido por la Comisaría Quinta y quedó alojado en la Alcaidía policial a disposición de la Justicia local, enfrentando causas por los destrozos y las lesiones causadas.

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