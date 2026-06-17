Escándalo en Entre Ríos: un concejal golpeó al intendente durante una sesión

Resumen para apurados
- El concejal Ariel Lemos agredió a golpes al intendente Martín Ruiz el martes durante una sesión en Pueblo Brugo, Entre Ríos, tras discutir por un canon para un festival.
- El conflicto escaló por la modalidad de cobro a puesteros de una jineteada. Tras los puñetazos, Ruiz constató sus lesiones y ambos funcionarios presentaron denuncias cruzadas.
- La agresión generó un escándalo político e institucional en Entre Ríos. La Justicia investiga el caso mientras la ordenanza en disputa finalmente fue aprobada por el Concejo.
Una sesión del Concejo Deliberante de Pueblo Brugo, en la provincia de Entre Ríos, terminó en un escándalo político e institucional cuando un concejal del Partido Justicialista atacó a golpes al propio intendente de la localidad durante un debate vinculado a la organización de un festival de jineteada.
El episodio tuvo como protagonistas al concejal Ariel Lemos y al intendente Martín Ruiz, ambos pertenecientes al mismo espacio político. La discusión se produjo el martes en el recinto legislativo y tuvo su origen en el cobro de un canon a los puesteros que participarán del Festival de Jineteada programado para este fin de semana.
La controversia giró en torno a la modalidad de pago del derecho de instalación que deberán abonar los vendedores durante el evento, previsto para este sábado y domingo en el predio de la ex fábrica de alpargatas de la localidad.
Según trascendió, Ruiz se presentó ante el cuerpo deliberativo para solicitar precisiones sobre el mecanismo establecido para el cobro del canon. En ese contexto, la discusión fue subiendo de tono hasta derivar en una agresión física.
De acuerdo con el relato del propio jefe comunal, Ariel Lemos le propinó golpes de puño en la zona de la oreja y del cráneo. “En la reunión se discutió esto y él intervino con una trompada. Yo me quedé y el debate continuó y se aprobó. Cuando vi que estaba sangrando, me retiré del lugar para hacerme atender”, relató Ruiz en declaraciones reproducidas por el portal El Entre Ríos.
El origen del conflicto
El punto de desacuerdo entre ambos funcionarios estaba relacionado con una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante. La normativa establecía que los puesteros debían abonar el canon antes de las 13 del viernes, dentro del horario administrativo municipal. Sin embargo, Ruiz se manifestó en desacuerdo con esa exigencia. “Los puesteros no van a ir un día antes a pagar; pagan el mismo día que se hace la jineteada”, sostuvo durante el debate, según informó El Entre Ríos.
El intendente argumentó que los vendedores no suelen acercarse al municipio exclusivamente para cumplir ese trámite y que habitualmente realizan el pago al momento de instalarse en el predio donde se desarrolla el evento.
Tras la agresión, Ruiz radicó una denuncia por lesiones en la dependencia policial de Pueblo Brugo y posteriormente se sometió a una constatación médico-policial en la Comisaría Cerrito. “Recibí atención médica y me hice una placa. Me duele la parte del ojo y voy a hacerme otro estudio”, detalló.
Según informó Elonce, el concejal Lemos también presentó una denuncia, por lo que actualmente existen actuaciones cruzadas entre ambos dirigentes mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del enfrentamiento.
Los cuestionamientos por la organización del festival
Más allá del episodio violento, Ruiz vinculó el conflicto con diferencias surgidas en torno a la organización de la fiesta tradicional. “Lo que me da bronca son los cuestionamientos. Saqué a licitación la doma, no pusimos plata del municipio para no tener compromiso, porque no podemos gastar y no sabemos si la vamos a recuperar”, afirmó en declaraciones a El Entre Ríos.
El jefe comunal consideró que la situación podría haberse evitado y minimizó el tema que originó la discusión. “Es una situación lamentable, no valía la pena. No estábamos tratando un tema complicado ni mucho menos”, sostuvo. Y agregó: “Con el perdón de la palabra, fue una boludez”.
Pese al incidente, el Concejo Deliberante continuó con la sesión y finalmente aprobó la ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo municipal a actualizar los montos que deberán abonar los puesteros.
Mientras tanto, las actuaciones policiales iniciadas por ambas partes continúan en marcha para establecer eventuales responsabilidades.