Escándalo en Entre Ríos: un concejal golpeó al intendente durante una sesión

De acuerdo con el relato del propio jefe comunal, Ariel Lemos le propinó golpes de puño en la zona de la oreja y del cráneo. “En la reunión se discutió esto y él intervino con una trompada. Yo me quedé y el debate continuó y se aprobó. Cuando vi que estaba sangrando, me retiré del lugar para hacerme atender”, relató Ruiz en declaraciones reproducidas por el portal El Entre Ríos.