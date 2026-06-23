España endurece las reglas para quienes tienen gatos: multas de hasta 50.000 euros si quedan solos más de tres días
Aunque existe la creencia de que los gatos son completamente independientes, veterinarios y especialistas en comportamiento animal advierten que permanecer varios días sin supervisión puede generar consecuencias graves.
Resumen para apurados
- España aplica multas de hasta 50.000 euros a dueños que dejen solos a sus gatos más de 72 horas, una medida de la ley de bienestar animal para evitar el abandono.
- La medida rige bajo la Ley de Bienestar Animal, ya que expertos advierten que la falta de supervisión prolongada causa deshidratación, accidentes y estrés grave en felinos.
- Aunque la norma rige solo en España, impulsa el debate en Argentina y otros países sobre las responsabilidades legales y el nivel de cuidado que requieren las mascotas.
La legislación sobre bienestar animal en España volvió a ubicarse en el centro del debate tras la aplicación de una norma que prohíbe dejar a un gato sin supervisión durante más de 72 horas consecutivas. La medida contempla multas que pueden alcanzar los 50.000 euros para quienes incumplan la obligación.
Si bien esta normativa no se aplica en Argentina, el tema genera interés entre los lectores argentinos porque refleja una tendencia cada vez más extendida en distintos países: exigir mayores responsabilidades a los propietarios de mascotas.
La ley solo rige en España
La disposición forma parte de la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, vigente en España, y establece límites concretos sobre el tiempo que un animal puede permanecer solo en una vivienda.
La norma indica que:
Los perros no pueden quedar solos más de 24 horas consecutivas.
Los gatos y el resto de los animales de compañía no pueden permanecer sin supervisión durante más de tres días consecutivos (72 horas).
El objetivo es prevenir situaciones de abandono, accidentes domésticos y problemas de salud que puedan poner en riesgo la vida del animal.
Multas de hasta 50.000 euros
La legislación española considera una infracción grave superar ese plazo sin que una persona controle el estado del animal.
Las sanciones económicas previstas van desde 10.001 hasta 50.000 euros, dependiendo de la gravedad del caso y de las circunstancias detectadas por las autoridades.
¿Por qué la ley fija un límite de tres días?
Aunque existe la creencia de que los gatos son completamente independientes, veterinarios y especialistas en comportamiento animal advierten que permanecer varios días sin supervisión puede generar consecuencias graves.
Entre los principales riesgos se encuentran:
Deshidratación si fallan los dispensadores automáticos de agua.
Falta de alimento por desperfectos en los comederos automáticos.
Enfermedades urinarias debido a un arenero demasiado sucio.
Accidentes domésticos, como caídas, intoxicaciones o quedar atrapados.
Estrés, ansiedad y cambios de conducta provocados por el aislamiento prolongado.
Por ese motivo, la ley obliga a que una persona visite la vivienda y controle el estado del animal antes de que transcurran las 72 horas.
Una medida que alcanza a millones de hogares
Según datos oficiales españoles, actualmente hay más de 5,6 millones de gatos viviendo en hogares del país y alrededor del 17% de las familias convive con al menos un felino.
El crecimiento de la población de gatos en los últimos años llevó a reforzar las normas destinadas a garantizar su bienestar.
¿Qué pasa en Argentina?
En Argentina no existe una norma nacional equivalente que establezca un límite de horas o días para dejar solo a un gato en casa.
Sin embargo, la legislación argentina contempla sanciones frente al maltrato o abandono animal, por lo que especialistas recomiendan que, ante viajes o ausencias prolongadas, un familiar, vecino o cuidador visite periódicamente a la mascota para verificar que tenga agua, alimento y se encuentre en buen estado.
Aunque la ley española no tiene efectos jurídicos en Argentina, su difusión vuelve a poner sobre la mesa un debate que también interesa a los dueños de mascotas argentinos: cuál es el nivel de cuidado y supervisión que requieren los animales de compañía cuando sus propietarios no están en el hogar.