Condenaron a 24 años de prisión al español José Luis Ábalos, ex mano derecha de Pedro Sánchez

En un fallo que sacude los cimientos del Gobierno español, la Justicia condenó a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exfigura clave del PSOE, a 24 años y tres meses de prisión. El Tribunal Supremo lo halló culpable de liderar una organización criminal dedicada al cohecho, la malversación y el tráfico de influencias durante la pandemia, en lo que se conoce como el "caso Koldo".