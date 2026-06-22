Condenaron a 24 años de prisión al español José Luis Ábalos, ex mano derecha de Pedro Sánchez

Resumen para apurados
- La Justicia española condenó hoy a 24 años de prisión al exministro José Luis Ábalos por liderar una red de corrupción en la compra de barbijos durante la pandemia de Covid-19.
- El fallo del caso Koldo determinó que la red usó el Ministerio de Transportes para desviar fondos. Paralelamente, la esposa del presidente Sánchez irá a juicio por corrupción.
- Este veredicto debilita políticamente al gobierno de Pedro Sánchez, al verse afectado tanto su antiguo círculo de confianza como su entorno familiar directo en causas judiciales.
En un fallo que sacude los cimientos del Gobierno español, la Justicia condenó a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exfigura clave del PSOE, a 24 años y tres meses de prisión. El Tribunal Supremo lo halló culpable de liderar una organización criminal dedicada al cohecho, la malversación y el tráfico de influencias durante la pandemia, en lo que se conoce como el "caso Koldo".
La sentencia, que limita el cumplimiento efectivo de la pena a 16 años y medio, también alcanza a su antiguo asesor, Koldo García (19 años de cárcel), y al empresario Víctor de Aldama. El fallo detalló una red de corrupción que lucró con la compra de barbijos en el momento más crítico del Covid-19, utilizando la estructura del Ministerio para fines ilícitos.
Este veredicto llegó en el peor momento para el presidente Pedro Sánchez. El cerco judicial no solo afecta a su antiguo círculo de confianza, sino que se extiende a su entorno familiar: su esposa, Begoña Gómez, enfrentará un juicio por corrupción y tráfico de influencias, con medidas cautelares que incluyen la retirada de su pasaporte para evitar su salida del país.
El pasaporte y la resolución
El juez encargado del caso ordenó a Gómez que entregue su pasaporte y se presente ante las autoridades dos veces al mes hasta que se dicte veredicto en el caso, según la resolución divulgada este sábado.
El tribunal señaló que se informará “a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares” para evitar que Gómez incumpla con esa resolución. El auto judicial no fijó una fecha para la celebración del juicio.