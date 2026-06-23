Bosnia-Herzegovina y Catar se juegan la clasificación en el Mundial: hora, TV y posibles equipos

Resumen para apurados
- Bosnia-Herzegovina y Catar se enfrentarán mañana en Seattle en la última fecha del Grupo B del Mundial, donde ambos necesitan ganar para clasificar a los 16avos de final.
- Ambos equipos llegan con un punto tras sufrir duras derrotas en la segunda fecha, y deberán rearmar sus formaciones debido a bajas claves por expulsiones previas.
- El ganador mantendrá opciones de avanzar a la fase de eliminación directa, mientras que una derrota o empate los dejará eliminados del torneo de manera definitiva.
La diferencia entre competir y sobrevivir suele hacerse evidente en la recta final de la fase de grupos. Mientras algunos equipos llegan fortalecidos por los resultados, otros se ven obligados a reaccionar bajo presión. Bosnia y Herzegovina y Catar forman parte de este último y mañana desde las 16 afrontarán un duelo que pondrá a prueba su capacidad para recuperarse después de una segunda jornada en el grupo B que dejó más dudas que certezas en el Mundial.
El seleccionado balcánico había comenzado su recorrido con señales alentadoras. El empate frente a Canadá mostró a un equipo ordenado, intenso y dispuesto a competir de igual a igual contra uno de los candidatos de la zona. Sin embargo, la derrota por 4 a 1 ante Suiza modificó el panorama. Bosnia resistió durante buena parte del encuentro, pero terminó pagando caro cada desajuste defensivo y evidenció dificultades para sostener la concentración cuando el rival aceleró el ritmo.
Aun así, los europeos mantienen argumentos para ilusionarse. La experiencia de Edin Dzeko, líder futbolístico y referente del plantel, continúa siendo una de sus principales fortalezas. A eso se suma una estructura física importante y una propuesta que suele sentirse cómoda en los partidos de roce e intensidad. La baja del defensor Tarik Muharemovic, expulsado en la fecha anterior, obligará al entrenador Sergej Barbarez a realizar ajustes en la última línea.
Catar, por su parte, atraviesa un escenario más complejo. El equipo dirigido por Julen Lopetegui había rescatado un valioso empate frente a Suiza gracias a un gol en tiempo de descuento, pero la goleada por 6 a 0 sufrida ante Canadá dejó al descubierto importantes problemas defensivos. Además, las expulsiones de Homam Al Amin y Assim Madibo condicionan el armado del equipo para un partido en el que no habrá margen para especular.
Dos estilos diferentes
Desde lo táctico, el choque enfrenta dos estilos diferentes. Bosnia suele apostar por el juego directo, la fortaleza aérea y la presencia de sus atacantes dentro del área. Catar intenta progresar mediante la circulación del balón y las transiciones rápidas, aunque deberá mostrar una versión mucho más equilibrada para competir. Con la obligación de ganar, se espera un partido abierto, intenso y con espacios para ambos lados.
Probables formaciones
Bosnia y Herzegovina: Vasilj; Dedic, Katic, Radeljic, Kolasinac; Bajraktarevic, Tahirovic, Basic, Alajbegovic; Demirovic y Lukic.
Catar: Abunada; Al Oui, Ró-Ró, Khoukhi, Al-Brake; Gaber, Fathi, Laye; Edmilson Junior, Abdurisag y Afif.
Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN).
Estadio: Seattle.
¿Por dónde se lo puede ver al partido?
El partido entre Bosnia y Herzegovina y Qatar se puede ver a través de DSports (canales 612 en SD y 1612 en HD), y por streaming mediante las plataformas DGO, Paramount+ y el canal 110 de Flow, que replica la transmisión original de DirecTV.