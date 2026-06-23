El partido contra Jordania, un duelo que puede cambiar el Mundial de la Selección Argentina

Después de Dallas, de otro triunfo y de otra noche mágica de Lionel Messi, el plantel regresó a Kansas City, que ya se transformó en algo más que una sede. Es la base, el lugar al que se vuelve después de cada viaje, el sitio en el que se baja la adrenalina y en el que Lionel Scaloni empieza a pensar más allá del próximo partido. Porque, aunque falta Jordania, en realidad el Mundial de Argentina ya empezó a jugarse en otro lado.