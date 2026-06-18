¿El Neymar tucumano? Un hincha de Atlético se volvió viral en el Mundial por su increíble parecido con el crack brasileño

Resumen para apurados
- Carlos Ceballos, un tucumano residente en Miami, se volvió viral en redes por su gran parecido a Neymar durante el debut de Argentina en el Mundial 2026 en Kansas.
- Emigrado en pandemia, Ceballos trabaja en mudanzas y es fanático de Atlético Tucumán. Su video viral surgió al asistir al partido de la Selección con la camiseta de su club.
- El caso ilustra la globalización del folclore futbolero y expone el desafío de los hinchas ante los altos precios de las entradas en EE. UU., que llegan a los 2.500 dólares.
La Copa del Mundo no solo entrega emociones dentro del campo de juego. En las tribunas, donde el color y las historias se multiplican, también surgen personajes inesperados que capturan la atención global. Ese fue el caso de Carlos Ceballos, un tucumano que vive en Miami y que, sin proponérselo, terminó siendo viral por su notable parecido con Neymar.
Sin embargo, lejos de creerse el apodo, el propio protagonista le baja el tono durante una entrevista con LA GACETA. “Yo no me considero tan parecido, pero bueno… se ve que alguno encontró un aire”. Ceballos, a quien todos llaman “Charlie”, lleva más de cinco años viviendo en Estados Unidos. Llegó en plena pandemia y hoy trabaja en el rubro de mudanzas y fletes.
“Estoy manejando la máquina, trabajando… ya volviendo a casa”, relata. A pesar de la distancia, su identidad tucumana sigue intacta. Nacido en Barrio Sur, más precisamente en la zona de Bernabé Aráoz, Charlie mantiene una pasión inalterable por Atlético Tucumán. “Toda la vida fui hincha del Decano”, asegura. De hecho, fue justamente la camiseta del Atlético la que lo delató entre la multitud mundialista. Aunque la historia tuvo un giro insólito. “La perdí esa noche. Me saqué una, me puse otra y se perdió”.
Su fanatismo no conoce fronteras. Antes de instalarse en Miami, ya seguía al equipo por distintos países. “Fui a Ecuador, a Colombia… a cada lugar donde jugaba Atlético, iba con ellos. Es muy parecido, muy emocionante. Para mí es igual viajar con Atlético que viajar con la Selección”, aclara.
Mundial
En esta ocasión, Charlie viajó hasta Kansas para ver a la Argentina en su debut. La experiencia, asegura, fue inolvidable. “Ver a Messi haciendo magia es increíble. La Scaloneta nos volvió a encender la ilusión”, expresó, convencido de que el equipo actual incluso supera al campeón del mundo en Qatar.
“Estamos mejor que en 2022. Hay más unión, mejor presente. Enzo Fernández es tres veces mejor jugador y Rodrigo De Paul también está mejor. Messi está igual o mejor”, analizó.
Instalado en Miami, también vive de cerca el clima mundialista en una ciudad atravesada por la comunidad latina. Según cuenta, el entusiasmo es fuerte en ese sector, aunque no tanto en el estadounidense promedio. “Hay muchos estadounidenses tristes porque Messi no juega para ellos”, comentó, en referencia al impacto del rosarino en la MLS.
De cara a lo que viene, Charlie sueña con ver a la Selección nuevamente, esta vez en Miami, donde podría disputarse un partido clave. Sin embargo, el precio de las entradas es un obstáculo. “Hoy están 2.500 dólares. Es muchísimo. Pero hay que tener paciencia porque bajan sobre la hora”, explicó, dejando un consejo para los hinchas que buscan ingresar a los estadios.
Mientras tanto, su historia sigue sumando reproducciones y comentarios que él mismo no puede ver del todo debido a las restricciones digitales. “No puedo ver los comentarios por la VPN, así que no sé bien qué dicen”, cuenta entre risas.