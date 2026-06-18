¿El Neymar tucumano? Un hincha de Atlético se volvió viral en el Mundial por su increíble parecido con el crack brasileño

“Estoy manejando la máquina, trabajando… ya volviendo a casa”, relata. A pesar de la distancia, su identidad tucumana sigue intacta. Nacido en Barrio Sur, más precisamente en la zona de Bernabé Aráoz, Charlie mantiene una pasión inalterable por Atlético Tucumán. “Toda la vida fui hincha del Decano”, asegura. De hecho, fue justamente la camiseta del Atlético la que lo delató entre la multitud mundialista. Aunque la historia tuvo un giro insólito. “La perdí esa noche. Me saqué una, me puse otra y se perdió”.