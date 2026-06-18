Mundial 2026: el triunfo de Inglaterra terminó en un canto masivo de “Wonderwall” que dio la vuelta al mundo

El estreno de Inglaterra en la Copa del Mundo no solo dejó buenas sensaciones dentro del campo de juego, sino que también regaló uno de los momentos más emotivos en lo que va del torneo. Luego del triunfo frente a Croacia, el clima de celebración se trasladó rápidamente a las tribunas y terminó envolviendo a todo el estadio en una escena difícil de olvidar.