Mundial 2026: el triunfo de Inglaterra terminó en un canto masivo de “Wonderwall” que dio la vuelta al mundo

El estreno de Inglaterra en la Copa del Mundo no solo dejó buenas sensaciones dentro del campo de juego, sino que también regaló uno de los momentos más emotivos en lo que va del torneo. Luego del triunfo frente a Croacia, el clima de celebración se trasladó rápidamente a las tribunas y terminó envolviendo a todo el estadio en una escena difícil de olvidar.
Apenas sonó el pitazo final, desde los altoparlantes comenzó a escucharse “Wonderwall”, el icónico tema de la banda británica Oasis. Lo que siguió fue una reacción espontánea y masiva: miles de hinchas ingleses se sumaron al canto al unísono, generando una atmósfera cargada de emoción.
La particularidad del momento estuvo en que no solo el público fue protagonista. Los propios futbolistas, aún sobre el césped, se plegaron a la canción y compartieron el festejo con los simpatizantes, reforzando ese vínculo que suele potenciarse en citas mundialistas.
La escena no tardó en replicarse en redes sociales, donde rápidamente se convirtió en una de las postales más destacadas de la jornada.