Mundial 2026

Debutan Inglaterra y Colombia: a qué hora son los partidos y dónde verlos en vivo

Termina la primera fecha con los debuts de los Grupos K y L. Harry Kane y James Rodríguez largan en la Copa del Mundo.

JAMES RODRÍGUEZ
JAMES RODRÍGUEZ
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Inglaterra y Colombia debutan este miércoles en el Mundial 2026 de EE.UU., México y Canadá, cerrando la primera fecha de la fase de grupos ante Croacia y Uzbekistán.
  • Los partidos se transmitirán por TyC Sports y DSports. Se destaca el choque Inglaterra-Croacia, que reedita la semifinal de 2018, y el estreno del equipo de James Rodríguez.
  • Con esta jornada debutarán las 48 selecciones del nuevo formato del Mundial, donde los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a la fase eliminatoria.
Resumen generado con IA

La primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 llega a su cierre este miércoles con una jornada cargada de expectativas. Los Grupos K y L bajarán el telón inicial con varios seleccionados que salen a escena por primera vez en el torneo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre los partidos más destacados aparece el estreno de Inglaterra, uno de los grandes candidatos al título, que se medirá ante Croacia en un duelo con historia reciente en Copas del Mundo. El conjunto europeo, liderado por Harry Kane y Jude Bellingham, buscará empezar con el pie derecho frente a un rival siempre competitivo que tiene en Luka Modric a su máxima referencia.

La jornada también tendrá un fuerte atractivo para Sudamérica: Colombia hará su presentación frente a Uzbekistán. Con James Rodríguez como emblema y el desequilibrio de Luis Díaz, el equipo cafetero intentará posicionarse como uno de los protagonistas de la región en esta Copa del Mundo.

Además, el calendario incluye el cruce entre Ghana y Panamá, con estilos diferentes y la ilusión de avanzar en un grupo parejo.

Horarios y TV de los partidos (hora de Argentina)

17:00 – Inglaterra vs. Croacia (Grupo L) – Arlington – TyC Sports, DSports y Disney+

20:00 – Ghana vs. Panamá (Grupo L) – Toronto – TyC Sports y DSports

23:00 – Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K) – Ciudad de México – DSports y Disney+

El choque entre Inglaterra y Croacia reedita la semifinal del Mundial de Rusia 2018, en la que los balcánicos se impusieron en tiempo suplementario. Años después, vuelven a encontrarse en un contexto distinto, pero con la misma exigencia de arrancar sumando.

Por su parte, Colombia buscará imponer su jerarquía ante Uzbekistán en el cierre de la jornada, en un partido que concentra la atención de los hinchas sudamericanos.

Con estos encuentros quedarán oficialmente presentadas las 48 selecciones que forman parte del nuevo formato mundialista, que distribuye a los equipos en doce grupos de cuatro. Los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a la fase eliminatoria.

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