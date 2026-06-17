Debutan Inglaterra y Colombia: a qué hora son los partidos y dónde verlos en vivo

Entre los partidos más destacados aparece el estreno de Inglaterra, uno de los grandes candidatos al título, que se medirá ante Croacia en un duelo con historia reciente en Copas del Mundo. El conjunto europeo, liderado por Harry Kane y Jude Bellingham, buscará empezar con el pie derecho frente a un rival siempre competitivo que tiene en Luka Modric a su máxima referencia.