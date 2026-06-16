Dónde queda Argelia: así es el país que será el primer rival de Argentina en el Mundial 2026
La Selección Argentina debutará en el Mundial 2026 frente a Argelia, un país del norte de África con una rica historia y una presencia esporádica en las Copas del Mundo. Dónde queda, cuántos habitantes tiene y cuáles son sus antecedentes futbolísticos.
Resumen para apurados
- La Selección Argentina debuta hoy ante Argelia en el Mundial 2026, un cruce inédito que marca el inicio del camino para el equipo de Lionel Scaloni en la Copa del Mundo.
- El equipo africano, 28° del ranking FIFA, clasificó tras liderar su grupo eliminatorio. Cuenta con Riyad Mahrez como figura y su mejor marca es octavos de final en Brasil 2014.
- Este debut representa el primer paso de Argentina en la defensa del título mundialista, enfrentando a un rival experimentado que busca consolidarse en el plano internacional.
La Selección Argentina debuta hoy en el Mundial 2026. Su rival será Argelia, un seleccionado que no suele ser protagonista habitual en las Copas del Mundo, pero que cuenta con una rica historia futbolística y varios jugadores de experiencia internacional.
El conjunto africano será el rival del equipo dirigido por Lionel Scaloni en su estreno mundialista, un duelo que despierta interés entre los hinchas argentinos que buscan conocer más sobre este país del norte de África.
¿Dónde queda Argelia?
Argelia es un país ubicado en el norte del continente africano. Limita con Mauritania, Marruecos, Malí, Níger, Libia y Túnez, además de contar con una extensa costa sobre el mar Mediterráneo de casi 1.000 kilómetros.
Su capital es Argel y posee una población cercana a los 47 millones de habitantes. Además, es el país más grande de África en términos de superficie territorial.
El idioma oficial es el árabe, aunque el francés también tiene una fuerte presencia debido a la historia colonial del país. Se estima que más del 70% de la población utiliza esta lengua en distintos ámbitos de la vida cotidiana. La religión predominante es el islam.
Argelia obtuvo su independencia de Francia el 5 de julio de 1962, tras una larga guerra de liberación que marcó profundamente su historia moderna.
La historia de Argelia en los Mundiales
Aunque no es una selección con presencia constante en las Copas del Mundo, Argelia logró clasificarse en cinco oportunidades, incluida la edición 2026.
Sus participaciones mundialistas fueron:
España 1982: 13° puesto.
México 1986: 22° puesto.
Sudáfrica 2010: 28° puesto.
Brasil 2014: 14° puesto.
Mundial 2026.
Su mejor actuación se produjo en Brasil 2014, cuando alcanzó por primera y única vez los octavos de final. En aquella ocasión fue eliminada por Alemania, que posteriormente se consagró campeona del torneo.
Los logros más importantes de Argelia
A nivel continental, Argelia consiguió dos títulos de la Copa Africana de Naciones.
El primero llegó en 1990, cuando fue anfitriona del certamen, mientras que el segundo se produjo en la edición disputada en Egipto en 2019.
Estos títulos consolidaron a los argelinos como una de las selecciones más importantes del fútbol africano en las últimas décadas.
Cómo se clasificó al Mundial 2026
Argelia obtuvo su boleto a la Copa del Mundo tras dominar con autoridad el Grupo G de las Eliminatorias Africanas.
En el camino dejó atrás a selecciones como Uganda, Mozambique, Guinea, Botsuana y Somalia, mostrando una clara superioridad durante la fase clasificatoria.
Gracias a esa campaña, el conjunto africano aseguró su presencia en la máxima cita del fútbol internacional y ahora se prepara para enfrentar a la Selección Argentina en uno de los partidos más esperados de su calendario.
Riyad Mahrez, la principal figura
Entre los nombres más destacados del plantel aparece Riyad Mahrez, considerado el jugador más reconocido de la selección.
El experimentado extremo construyó una exitosa carrera en Europa, donde brilló especialmente con Leicester City y Manchester City, convirtiéndose en uno de los futbolistas africanos más destacados de los últimos años.
Ranking FIFA: ¿en qué puesto está Argelia?
Actualmente, Argelia ocupa el puesto 28 del ranking mundial de la FIFA, una ubicación que refleja su competitividad a nivel internacional y su condición de una de las selecciones más fuertes del continente africano.
Con historia, talento y experiencia, el seleccionado argelino buscará dar el golpe ante la Argentina en el debut del Mundial 2026 y demostrar que puede competir de igual a igual frente a uno de los grandes candidatos al título.