Eco Canje mundialista: cómo conseguir banderas y bufandas de Argentina a cambio de reciclables

Resumen para apurados
- La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ofrece merchandising de la Selección a cambio de reciclables hasta el 26 de junio para incentivar el cuidado ambiental de los vecinos.
- Para participar, los vecinos deben entregar al menos 40 residuos limpios y secos en puntos SE-PA-RÁ. Gracias a esta campaña, la participación tucumana en reciclaje se duplicó.
- Esta iniciativa demuestra cómo la pasión deportiva puede canalizarse para generar conciencia ecológica, proyectando un impacto positivo en las políticas públicas de reciclaje.
Las calles se visten de blanco y celeste y los outfits se pintan de los colores de la bandera, porque la Selección Argentina está disputando el evento más importante del mundo del deporte. Todos quieren vestir los colores del cielo durante el mundial. Por eso el programa Eco Canje de la Municipalidad continuará entregando banderas y bufandas de Argentina a cambio de residuos reciclables.
Desde que empezó el Eco Canje mundialista, la participación de los tucumanos en el proyecto se duplicó. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Productivo coordinó una de sus actividades con la competencia más esperada de la FIFA cada cuatro años. Por eso, hasta este viernes 26 continuarán los canjes para alentar a la Selección el sábado con banderas y bufandas albicelestes.
Cómo hacer el Eco Canje por accesorios de la Selección
La Municipalidad instalará puntos del programa SE-PA-RÁ a lo largo de toda la semana. Los vecinos que quieran llegar a recibir su canje podrán hacerlo llevando un mínimo de 40 unidades de residuos reciclables. Se aceptan papeles, cartón, metal, plástico o vidrio, siempre que estén limpios y secos. Los primeros que lleguen los días en que se presente la Municipalidad en los barrios se quedarán con los mejores premios.
Los presentes se entregarán por orden de llegada y hasta agotar stock. Se hará un cambio según la cantidad de residuos que lleve una persona:
- 40 unidades de residuos reciclables o más: recibirán una bandera argentina, una bufanda albiceleste, una mermelada artesanal o cáscaras de naranja con chocolate
- 30 unidades de residuos reciclables: recibirán banderines celestes y blancos
- 20 unidades de residuos reciclables: recibirán un plantín
- 10 unidades de residuos reciclables: recibirán artículos reciclados, tierra abonada o chips.
Dónde hacer el Eco Canje mundialista hasta el 26 de junio
Martes 23 de junio
- Barrio Farmacéutico: Colombia 4500 de 17.30 a 19
- Plaza San Martín: Lavalle y Chacabuco, de 9 a 12
- Palacio Municipal: 9 de Julio y Lavalle, de 10 a 12
- CIC del Barrio Oeste II: de 10 a 12
- Villa 9 de Julio: Laprida y Ecuador, de 17.30 a 19
- Plaza Evita: Juan B. Justo y España, de 9 a 12
- CIC del Barrio Vial III: de 10 a 12
- Villa Luján: Necochea y Corrientes, de 10 a 12
- Barrio Aget: México 3900 de 17.30 a 19
- Plaza Urquiza: 25 de Mayo y Sarmiento de 9 a 12
- CIC Parque Sur: Jujuy 4000 de 10 a 12
- Previa al Fan Fest Mundial en la Plaza Temática: San Lorenzo y Congreso, a las 21