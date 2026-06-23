Eco Canje mundialista: cómo conseguir banderas y bufandas de Argentina a cambio de reciclables

Las calles se visten de blanco y celeste y los outfits se pintan de los colores de la bandera, porque la Selección Argentina está disputando el evento más importante del mundo del deporte. Todos quieren vestir los colores del cielo durante el mundial. Por eso el programa Eco Canje de la Municipalidad continuará entregando banderas y bufandas de Argentina a cambio de residuos reciclables.