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Programa SE-PA-RÁ: los puntos de Eco Canje habilitados para esta semana en Tucumán

Esta iniciativa se desarrolla con el objetivo de fomentar la gestión responsable de los residuos domiciliarios en toda la ciudad.

Programa SE-PA-RÁ: los puntos de Eco Canje habilitados para esta semana en Tucumán Comunicación de Tucumán
Hace 38 Min

Resumen para apurados

  • La Municipalidad de San Miguel de Tucumán organiza nuevos puntos de Eco Canje esta semana en diversos espacios públicos para promover la gestión responsable de residuos urbanos.
  • A través del programa SE-PA-RÁ, los vecinos canjean materiales limpios como plástico o vidrio por plantines y tierra, incentivando la separación de residuos en origen.
  • El plan busca transformar hábitos ciudadanos y fortalecer el sistema de recuperación de materiales, generando un impacto positivo en la sustentabilidad del entorno capitalino.
Resumen generado con IA

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Miguel de Tucumán organiza nuevas jornadas de Eco Canje en diversos espacios públicos de la capital. Esta iniciativa se desarrolla bajo el programa SE-PA-RÁ, con el objetivo de fomentar la gestión responsable de los residuos domiciliarios en toda la ciudad.

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Durante estos encuentros, los vecinos disponen de un puesto especial para entregar materiales reciclables como papel, cartón, plástico, metal o vidrio. Resulta indispensable que los elementos se encuentren completamente limpios y secos para garantizar su correcto procesamiento posterior y facilitar la labor de los recuperadores.

A modo de incentivo, quienes participan en la actividad reciben plantines, tierra abonada y otros presentes sustentables por su compromiso ambiental. Este intercambio fortalece el vínculo entre la comunidad y el municipio, promoviendo hábitos que benefician directamente al entorno urbano tucumano.

Los días que se puede ir al Eco-Canje de la Municipalidad

La programación es la siguiente:

Lunes 20 de abril

9 a 12 h - Plaza Yrigoyen, Pasaje Vélez Sarsfield y 9 de Julio.
18 a 19.30 h – Capilla San Expedito, Rawson y Belisario López.

Martes 21 de marzo

10 a 12 h – San Martín y Muñecas
10 a 12 h – Barrio Los Pinos, Siria 2600.

Miércoles 22 de abril

9 a 12 h – Plaza San Martín, Lavalle y Chacabuco.
10 a 12 h – Palacio Municipal, 9 de Julio y Lavalle.
10 a 12 h – Barrio Ciudad Jardín, Larrea 2600.
18 a 19.30 h – Plaza del Barrio Sutiaga, avenida Colón y Eudoro Aráoz.

Jueves 23 de abril

9 a 12 h – Plaza Evita, Juan B. Justo y España.
10 a 12 h – Escuela Media Virgen de la Merced, avenida Brígido Terán 320.

Viernes 24 de abril

9 a 12 h – Plaza Urquiza, 25 de Mayo y avenida Sarmiento.
18 a 19.30 h – Delfín Gallo y Muñecas.

Domingo 26 de abril

17 a 20 h – Partido Tarucas, Tucumán Lawn Tennis.

Los presentes se entregan a cambio de 10 unidades de residuos reciclables, como mínimo. En tanto, para recibir plantines, se deben aportar mínimamente 20 unidades de desechos reciclables.

Las actividades al aire libre se suspenden en caso de lluvia.

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