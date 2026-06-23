Con 16 años, empezó amasando antes de ir al colegio y hoy prepara su tercer local

Antes de ir al colegio, Marc Míguez ya estaba en la cocina de su casa amasando focaccias. Tenía 15 años, un horno eléctrico chico comprado con sus ahorros y un lugar de tres metros cuadrados sobre avenida Callao, en Recoleta, que todavía intentaba hacer funcionar. Al principio vendía una, dos o tres focaccias por día. Meses después, la escena cambió por completo: filas de una cuadra y jornadas en las que agotaba 300 sandwiches en apenas cuatro horas.