El día que Mario Pergolini dijo que un famoso cantante había muerto: su reflexión tras el caso de Florencia Peña
El conductor habló sobre la fake news que involucró a Jorge Messi y recordó una broma que realizó en la radio hace décadas. Además, reflexionó sobre la obsesión por la primicia y defendió al streaming
Resumen para apurados
- Mario Pergolini reflexionó en su programa sobre la difusión de noticias falsas tras el error de Florencia Peña sobre Jorge Messi, instando a verificar antes de informar.
- El conductor recordó que a los 23 años anunció falsamente la muerte de Phil Collins en la radio, comparando ese hecho con la actual y peligrosa obsesión por la primicia.
- Pergolini defendió al streaming frente a los medios tradicionales, señalando que la responsabilidad de evitar noticias falsas es un desafío colectivo de todo el ecosistema.
Mario Pergolini aprovechó el inicio de su programa Otro día perdido para reflexionar sobre la circulación de noticias falsas, luego de la polémica generada por Florencia Peña al difundir información errónea sobre Jorge Messi, padre de Lionel Messi.
Durante su editorial, el conductor sorprendió al recordar un episodio ocurrido en sus primeros años en la radio, cuando aseguró al aire que el músico Phil Collins había muerto, pese a que sabía que la información era falsa.
"Tenía 23 o 24 años y trabajaba en la Rock and Pop. Dije al aire que había muerto Phil Collins. No era cierto, pero lo dije", relató. Según contó, la noticia comenzó a replicarse rápidamente en otros medios, lo que lo llevó a dimensionar el alcance que podía tener una información sin verificar.
Mario Pergolini recordó la falsa noticia sobre Phil Collins
Pergolini explicó que, tras lanzar la versión falsa, sintió preocupación al comprobar que otras radios comenzaron a tratarla como verdadera. Incluso recordó que una emisora llegó a emitir un programa especial sobre la supuesta muerte del cantante.
Al día siguiente decidió desmentir públicamente la información. También evocó el llamado de atención que recibió por parte de Daniel Grinbank, entonces responsable de la emisora donde trabajaba.
A partir de esa experiencia, el conductor estableció un paralelismo con el caso protagonizado por Florencia Peña y sostuvo que, a lo largo de los años, distintas figuras y medios difundieron equivocadamente noticias sobre supuestos fallecimientos de personas.
La crítica a la búsqueda de la primicia
En otro tramo de su reflexión, Pergolini cuestionó la necesidad de publicar información antes que el resto. A su entender, la primicia tenía una lógica cuando los diarios impresos cerraban sus ediciones durante la noche, pero consideró que ese concepto perdió sentido en la actualidad, marcada por la inmediatez de las redes sociales y las plataformas digitales.
En ese contexto, sostuvo que el verdadero desafío ya no pasa por ser el primero en informar, sino por verificar correctamente los datos antes de difundirlos.
La defensa del streaming
El conductor también se refirió a las críticas que recibió el streaming tras la controversia y pidió evitar generalizaciones.
Si bien remarcó que quienes participan de estos espacios deben hacerse responsables por lo que comunican, señaló que muchos proyectos todavía están en una etapa de aprendizaje y recordó que también existen propuestas de streaming dedicadas a la política, la ciencia, la educación y otros contenidos informativos.
Además, cuestionó que algunos medios tradicionales aprovecharan el episodio para desacreditar a los nuevos formatos de comunicación y recordó que, a lo largo de los años, también se registraron errores periodísticos en canales de televisión, radios y diarios.
Sobre el cierre de su intervención, Pergolini llamó a realizar una autocrítica colectiva y planteó que la responsabilidad sobre la circulación de información falsa no recae únicamente en un formato, sino en todos los actores que participan del ecosistema de la comunicación.