El día que Mario Pergolini dijo que un famoso cantante había muerto: su reflexión tras el caso de Florencia Peña

La crítica a la búsqueda de la primicia

En otro tramo de su reflexión, Pergolini cuestionó la necesidad de publicar información antes que el resto. A su entender, la primicia tenía una lógica cuando los diarios impresos cerraban sus ediciones durante la noche, pero consideró que ese concepto perdió sentido en la actualidad, marcada por la inmediatez de las redes sociales y las plataformas digitales.