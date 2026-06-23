Diputados nacionales proponen legalizar la hoja de coca en algunas provincias: presentan un proyecto para regular su importación y venta

Un proyecto de ley presentado en el Congreso busca regular la importación, comercialización y consumo de la hoja de coca en estado natural en la Argentina. La iniciativa fue impulsada por los diputados nacionales jujeños Jorge Rizzotti y María Inés Zigarán, quienes proponen establecer un marco legal para una actividad que actualmente funciona, en gran parte, en la informalidad.