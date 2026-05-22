La crisis en Bolivia impacta en Salta y Jujuy: falta hoja de coca y aumentan los precios
La crisis política y social en Bolivia comenzó a afectar el abastecimiento de hoja de coca en el norte argentino. Comerciantes de Salta y Jujuy advirtieron faltantes, subas de hasta el 30% y temor por nuevos aumentos en los próximos días.
Resumen para apurados
- Comerciantes de Salta y Jujuy sufren actualmente desabastecimiento y subas de hasta 30% en la hoja de coca debido a la crisis política y los bloqueos viales en Bolivia.
- Trabas logísticas en la frontera redujeron el ingreso de mercadería, disparando los precios un 30% y obligando a los consumidores a comprar porciones mucho más chicas.
- Si el conflicto en el país vecino continúa, se teme un desabastecimiento total y nuevas subas que afectarán una práctica cultural y cotidiana muy arraigada en el norte del país.
La crisis política y social que atraviesa Bolivia comenzó a impactar con fuerza en el norte argentino. Comerciantes de Jujuy y Salta advirtieron que la hoja de coca empezó a escasear en distintos puntos de venta y que los precios registraron fuertes aumentos debido a los problemas de abastecimiento y traslado desde el país vecino.
En las últimas semanas, vendedores señalaron que la mercadería llega en menor cantidad y de manera irregular, una situación que genera preocupación tanto entre comerciantes como entre consumidores habituales.
Faltantes y subas de precios en Jujuy
En Jujuy, comerciantes explicaron que algunas variedades ya presentan dificultades de abastecimiento, especialmente aquellas que ingresan desde Villazón.
Una de las más buscadas es la conocida como “Ale”, cuyo precio pasó de 12 mil a 13 mil pesos en pocos días. Según vendedores del sector, se trata de una de las hojas más consumidas en la provincia.
“De cada diez personas que vienen, la mayoría sigue buscando esa marca”, comentó Francisca Alancay a Somos Jujuy, comerciante del rubro, quien además advirtió que otras variedades especiales también comenzaron a escasear.
Desde el sector sostienen que, si el conflicto en Bolivia continúa, la situación podría agravarse y provocar nuevos aumentos en el corto plazo.
En Salta los aumentos llegaron hasta el 30%
La situación también golpea de lleno a la ciudad de Salta, donde comerciantes del tradicional Mercado Municipal aseguraron que algunos productos aumentaron cerca de un 30% durante la última semana.
La variedad “paceña”, una de las más elegidas por los consumidores salteños, pasó de costar alrededor de 10 mil pesos a venderse cerca de los 13 mil pesos el cuarto.
Otras opciones también registraron fuertes incrementos. Actualmente, la hoja “hojeada” ronda los 14 mil pesos, mientras que la denominada “especial” ya alcanza los 17 mil pesos.
Los vendedores relacionan estas subas con las dificultades logísticas y los conflictos sociales que afectan a Bolivia y complican el ingreso habitual de mercadería hacia el norte argentino.
Temor por más faltantes en los próximos días
Además de los aumentos, comerciantes expresaron preocupación por la posibilidad de que el abastecimiento empeore durante las próximas semanas.
“Se comenta que la próxima semana podría no ingresar hoja”, señalaron algunos puesteros del Mercado Municipal de Salta en declaraciones radiales.
La incertidumbre crece en una región donde el consumo de hoja de coca forma parte de prácticas culturales y cotidianas profundamente arraigadas.
Cambió la forma de comprar por la crisis económica
La suba de precios y la caída del poder adquisitivo también modificaron los hábitos de consumo en Jujuy y Salta.
Según explicaron vendedores, cada vez son menos frecuentes las compras grandes y predominan las adquisiciones pequeñas, de acuerdo con el dinero disponible de cada cliente.
“Muchos llegan con 2 mil, 3 mil o 5 mil pesos y compran lo que les alcanza”, relataron comerciantes salteños.
En Jujuy, la situación es similar. Allí remarcan que antes la mayoría compraba paquetes de 250 gramos, mientras que ahora predominan las presentaciones de 125 gramos, cuyo valor ronda los 10 mil pesos.
Mientras persistan los conflictos en Bolivia, comerciantes del norte argentino no descartan nuevos aumentos ni mayores problemas de abastecimiento en las próximas semanas.