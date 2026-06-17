Gendarmería decomisó 768 kilos de hojas de coca en un tour de compras que viajaba de Salta a Buenos Aires

Qué dice la ley sobre el transporte de hojas de coca

La hoja de coca en estado natural tiene un régimen legal específico en la Argentina. Su transporte y comercialización fuera de las zonas habilitadas o sin la documentación correspondiente puede constituir una infracción al Código Aduanero y derivar en el decomiso de la mercadería y en actuaciones judiciales, como ocurrió en este operativo realizado por Gendarmería Nacional.