Gendarmería decomisó 768 kilos de hojas de coca en un tour de compras que viajaba de Salta a Buenos Aires
El cargamento era transportado en 35 bultos dentro de un colectivo que había partido desde Orán con destino a Ingeniero Budge. Tres mujeres y un hombre quedaron imputados por presunta infracción al Código Aduanero.
Resumen para apurados
- Gendarmería decomisó 768 kilos de hojas de coca en un tour de compras de Salta a Buenos Aires, tras un control en Santiago del Estero por supuesta infracción al Código Aduanero.
- La carga iba en 35 bultos en el pasillo de un colectivo desde Orán hacia Ingeniero Budge. Tres mujeres y un hombre quedaron imputados a disposición del Juzgado Federal N° 1.
- La investigación determinará el origen y destino comercial de la carga. El operativo expone las restricciones y sanciones del Código Aduanero sobre el traslado de hojas de coca.
Efectivos de Gendarmería Nacional secuestraron 768 kilos de hojas de coca en estado natural durante un operativo de control realizado sobre la Ruta Provincial N° 92, en la provincia de Santiago del Estero.
El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Sección "Quimilí" del Escuadrón 59 "Santiago del Estero", que detuvo la marcha de un colectivo utilizado como tour de compras. El vehículo había partido desde San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, y tenía como destino final la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.
El cargamento estaba distribuido en 35 bultos
Durante la inspección, los gendarmes detectaron 35 bultos de gran tamaño ubicados en el pasillo del colectivo, lo que llamó la atención de los uniformados.
Tras identificar a los propietarios de la carga, tres mujeres y un hombre mayores de edad, los efectivos abrieron los paquetes en presencia de testigos y comprobaron que contenían hojas de coca en estado natural.
El pesaje confirmó un total de 768 kilos a granel, mercadería que fue inmediatamente decomisada por disposición judicial.
Cuatro personas quedaron supeditadas a la causa
El Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero intervino en el caso y ordenó el secuestro de la totalidad del cargamento.
Asimismo, dispuso que los cuatro responsables de la mercadería quedaran supeditados a la causa, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 22.415, correspondiente al Código Aduanero.
Las actuaciones continúan para determinar el origen de la carga, su destino comercial y las responsabilidades de los involucrados.
Qué dice la ley sobre el transporte de hojas de coca
La hoja de coca en estado natural tiene un régimen legal específico en la Argentina. Su transporte y comercialización fuera de las zonas habilitadas o sin la documentación correspondiente puede constituir una infracción al Código Aduanero y derivar en el decomiso de la mercadería y en actuaciones judiciales, como ocurrió en este operativo realizado por Gendarmería Nacional.