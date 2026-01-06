Té de hoja de coca: una infusión con múltiples beneficios para el cuerpo

Aunque su comercialización, transporte e importación son ilegales, cada vez son más las personas en el país que tienen incorporada la hoja de coca en sus rutinas. La regulación vigente tiene algunos espacios “grises legales”, según explica Gustavo Rodríguez, periodista de LA GACETA, lo que permite que su popularidad continúe expandiéndose y no solo por el norte argentino, sino también por las grandes capitales del centro.