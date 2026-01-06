Té de hoja de coca: una infusión con múltiples beneficios para el cuerpo

La hoja de coca crece en popularidad. Pero esta hierba no es un descubrimiento reciente ni mucho menos. Por el contrario, se trata de una planta que se utiliza desde hace siglos en América Latina, principalmente entre las comunidades andinas. Ya sea que se consuma mascando o mediante una infusión, tiene una serie de beneficios destacados.
Aunque su comercialización, transporte e importación son ilegales, cada vez son más las personas en el país que tienen incorporada la hoja de coca en sus rutinas. La regulación vigente tiene algunos espacios “grises legales”, según explica Gustavo Rodríguez, periodista de LA GACETA, lo que permite que su popularidad continúe expandiéndose y no solo por el norte argentino, sino también por las grandes capitales del centro.
La hoja de coca se utiliza hoy en día para combatir el mal de altura, resistir los esfuerzos físicos, completar la alimentación e incluso, en algunas regiones, para leer el futuro. Pero siempre se destaca que “solo funciona si se cree en ella”.
Beneficios del té de coca
Según el sitio Tua Saúde, la hoja de coca debe utilizarse con moderación, porque su consumo excesivo podría resultar perjudicial para la salud. Estos son algunos de los beneficios que la plataforma destaca:
Saturación de oxígeno. La hoja de coca ayuda al cuerpo a tener más energía cuando se está en sitios con poco oxígeno, como en las montañas o lugares de altura. Sus compuestos activos hacen que el organismo use más grasa en lugar de glucosa para obtener energía, lo que permite aprovecharla para el mal de altura.
Digestión. Esta planta ayuda a mejorar la digestión porque tiene alcaloides y otros compuestos que estimulan la producción de jugos gástricos. Así, se facilita la descomposición de los alimentos y mejora el proceso digestivo.
Control de la diabetes. También contiene un principio activo llamado ecgonina, que contribuye a reducir los niveles de azúcar en sangre. Este compuesto metaboliza grasas y carbohidratos, favoreciendo el control de la glucosa.
Riesgo de osteoporosis. La planta de coca contiene polifenoles y calcio y, pulverizada, favorece la formación de hueso en el cuerpo, lo que es altamente beneficioso para las mujeres posmenopáusicas y quienes tienen riesgo de osteoporosis.
Cómo preparar té de hoja de coca
Para preparar la hoja de coca en infusión, se recomienda hervir aproximadamente una cucharada durante 10 a 15 minutos en aproximadamente 250 mililitros de agua. Esto permitirá que se liberen sus compuestos activos. La infusión puede colarse para retirar las hojas antes de servir. También se puede añadir miel o azúcar para mejorar su sabor.