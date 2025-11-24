Una obra de Frida Kahlo, la más cara para una artista latina

El dolor y la muerte siempre han sido elementos centrales de su obra. Toda su vida Frida Kahlo tuvo que luchar con una salud frágil, marcada por una enfermedad infantil, la poliomielitis, y un grave accidente de autobús en 1925. Kahlo, que falleció a los 47 años en 1954, “no estaba de acuerdo” con el hecho de que su obra fuera asociada al movimiento surrealista, agregó la experta.