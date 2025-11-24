Una obra de Frida Kahlo, la más cara para una artista latina

Un autorretrato de la mexicana Frida Kahlo se subastó en Nueva York por U$S 54,6 millones, lo que lo convierte en la pintura más cara vendida hasta ahora por una mujer y por un artista latinoamericano, informó la casa Sotheby’s. El cuadro titulado “El sueño (la cama)”, de 1940, superó el récord que ostentaba la estadounidense Georgia O’Keeffe con una pintura que alcanzó la suma de U$S 44,4 millones en 2014.
El precio logrado es también un máximo histórico para una obra de cualquier artista latinoamericano, hombre o mujer. La marca anterior la tenía la propia Kahlo con el autorretrato “Diego y yo”, rematado en 2021 en Sotheby’s por 34,9 millones de dólares.
Relación turbulenta
“El sueño (la cama)” es “la obra más valiosa de una artista mujer jamás vendida en una subasta”, resaltó esa casa de subastas en la red social X. La obra fue “pintada en 1940 durante una década crucial en su carrera, marcada por su relación turbulenta con Diego Rivera”, famoso muralista mexicano. El autorretrato salió a subasta con un precio estimado entre U$S 40 y U$S 60 millones.
El nombre del comprador no fue revelado. El cuadro representa a la artista durmiendo en una cama que parece flotar en el cielo. Sobre el dosel yace un esqueleto enorme con las piernas envueltas en dinamita.
Esta pintura de Kahlo es una imagen “muy personal”, en la que la artista “fusiona motivos folclóricos de la cultura mexicana con el surrealismo europeo”, explicó Anna Di Stasi, responsable de arte latinoamericano en Sotheby’s.
El dolor y la muerte siempre han sido elementos centrales de su obra. Toda su vida Frida Kahlo tuvo que luchar con una salud frágil, marcada por una enfermedad infantil, la poliomielitis, y un grave accidente de autobús en 1925. Kahlo, que falleció a los 47 años en 1954, “no estaba de acuerdo” con el hecho de que su obra fuera asociada al movimiento surrealista, agregó la experta.
La pintura fue presentada por la famosa casa de subastas en el Breuer Building, un edificio modernista de Manhattan que volvió a abrir al público después de haber sido parte del Whitney Museum durante mucho tiempo. (AFP)