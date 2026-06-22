El giro conservador se consolida en Sudamérica: así quedó el mapa político tras las elecciones en Colombia

Resumen para apurados
- El triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia sumó el séptimo gobierno conservador en Sudamérica, consolidando un giro político regional impulsado por el reclamo de orden.
- Este avance regional se asienta en Argentina, Chile, Bolivia y Ecuador, y responde a un voto de castigo pragmático ante el desgaste económico y la inseguridad.
- La consolidación de este bloque regional derechista pone ahora el foco en Brasil, donde las elecciones definirán si se suma a la ola conservadora o si Lula retiene su bastión.
La victoria del libertario Abelardo de la Espriella en Colombia no es un hecho aislado; es la pieza que termina de configurar un nuevo rompecabezas regional. Con su llegada a la Casa de Nariño, América del Sur suma su séptimo gobierno de signo conservador, consolidando una tendencia que ya recorre Argentina, Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia y un Perú bajo la influencia de Keiko Fujimori.
Del ideario al pragmatismo
Según los analistas, este fenómeno no responde a una súbita "conversión ideológica" de las masas, sino a un voto de castigo frente a gestiones ineficientes. "Es un movimiento impulsado por factores pragmáticos: el deterioro de la seguridad, el estancamiento económico y el hartazgo con las élites tradicionales", explicó Eduardo Ruiz, de Control Risks.
Esta combinación consolidó el camino para líderes que prometen orden y recetas de mercado frente al desgaste de los modelos progresistas.
El bloque se expande
El mapa actual muestra una homogeneidad inédita en la última década:
El Cono Sur, con Javier Milei en Argentina y José Antonio Kast en Chile, el eje austral giró hacia un liberalismo más ortodoxo y una agenda de seguridad estricta.
En Bolivia, la llegada de Rodrigo Paz marcó el fin de dos décadas de dominio del MAS, mientras que en Ecuador, Daniel Noboa sostiene su gestión sobre la premisa de la "mano dura".
El enigma peruano presentó el caso de Keiko Fujimori. Tras años de ejercer el poder desde el Legislativo como una "monja gris", su acceso formal a la presidencia busca dar un cierre a la crónica inestabilidad de un país que ha tenido nueve presidentes en diez años.
Ahora, todas las miradas se posan sobre Brasil. En octubre, el gigante sudamericano decidirá si se suma a esta marea conservadora con Flávio Bolsonaro o si Lula da Silva logra sostener el último gran bastión de la izquierda en la región.