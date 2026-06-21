Javier Milei felicitó a De la Espriella y celebró su "histórica victoria" en el balotaje colombiano

El mandatario argentino tituló su posteo "El león y el tigre rugen en Latinoamérica...!!!" aludiendo a su apodo en Argentina y al que tiene De la Espriella en Colombia, y enfatizó: "La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás", y cerró su publicación con el ya característico "¡VIVA LA LIBERTAD, CARAJO...!!!"