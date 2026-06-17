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Keiko Fujimori amplía la ventaja en el escrutinio presidencial de Perú

La candidata derechista suma poco más del 50% de votos, frente a los 49% de Sánchez.

CONTEO. Para declarar un ganador, hay que revisar actas impugnadas.
CONTEO. Para declarar un ganador, hay que revisar actas impugnadas.
Hace 2 Hs

LIMA, Perú.- La candidata derechista Keiko Fujimori sigue al frente del conteo oficial de votos de la reñida segunda vuelta presidencial en Perú y amplió su ventaja sobre el izquierdista Roberto Sánchez, quien denunció irregularidades en el proceso electoral, según resultados actualizados difundidos ayer.

Con 99% de las actas escrutadas, Fujimori, de 51 años, reunía 50,097% de votos frente a 49,903% de Sánchez, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.

Fujimori aventaja por cerca de 35.000 votos a Sánchez, de 57 años, con más de 19 millones de votos contabilizados.

Para declarar ganador deben revisar actas impugnadas con unos 256.000 votos, lo que puede llevar días. La segunda vuelta se realizó el 7 de junio. La autoridad electoral informó que el cómputo final podría demorar dos semanas o hasta fin de mes.

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El partido de Sánchez, Juntos por el Perú, denunció “la falta de transparencia de los organismos que llevan el proceso electoral, el cambio de reglas electorales y una serie de irregularidades”, que no fueron precisadas por la organización política.

Cambio

La postura refleja un cambio en su posición respecto al escrutinio. Hace una semana, cuando Sánchez lideraba el conteo, anunciaron que respetarían el veredicto sea quien fuese el ganador. Juntos por el Perú convocó a una protesta para defender el voto este viernes en Lima.

El candidato a la vicepresidencia de Fujimori, Luis Galarreta señaló que su partido Fuerza Popular esperará el 100% del conteo para proclamarse ganadores. “Nosotros vamos a esperar que esto termine para ya poder hablar de elección ó virtualmente electos”, dijo Galarreta.

La delegación de la UE señaló que la segunda vuelta se desarrolló de manera “tranquila y ordenada”, en el contexto de una campaña polarizada.

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El balotaje enfrentó a la hija del fallecido ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), con Sánchez, heredero político del ex mandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

Es la cuarta vez que Fujimori compite por la presidencia, mientras que para Sánchez es su primera postulación.

El vencedor sustituirá el 28 de julio al presidente interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.

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