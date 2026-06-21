De la Espriella será el próximo presidente de Colombia y pone fin al ciclo de Petro

Resumen para apurados
- Colombia define en balotaje este domingo al sucesor de Gustavo Petro entre el derechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda en un ajustado escrutinio.
- Con más de 41 millones de habilitados, el escrutinio avanza bajo fuerte seguridad con una leve ventaja inicial de De la Espriella frente al modelo oficialista de Cepeda.
- El resultado definirá el rumbo del país en seguridad, economía y procesos de paz, marcando el contraste entre el modelo oficialista de izquierda y un giro hacia la derecha.
Colombia vive este domingo una de las elecciones presidenciales más trascendentales de los últimos años.
El conteo de votos avanzó a toda velocidad y confirmó la victoria del outsider de derecha Abelardo de la Espriella. Según el escrutinio preliminar oficial, se impuso por menos de un punto sobre el oficialista Iván Cepeda y será el próximo presidente de Colombia. El resultado cerró un balotaje de infarto, leído en buena medida como un plebiscito negativo para el presidente saliente, Gustavo Petro, pero también como la radiografía de un país profundamente dividido.
Con un 99,86% de las mesas escrutadas, la tendencia era irreversible a favor de este abogado de 47 años que llega a la presidencia en su primer intento y sin ninguna experiencia política previa, por el momento, con el 49,65% de los votos para su Defensores de la Patria, frente al 48,70% recibido por el candidato del Pacto Histórico y delfín de Petro.
Una elección que define el rumbo del país
La segunda vuelta enfrentó dos modelos claramente diferenciados.
Por un lado, Iván Cepeda propone continuar buena parte de las políticas impulsadas por Gustavo Petro, con énfasis en las reformas sociales, la ampliación de programas para los sectores vulnerables y la continuidad de los procesos de paz con grupos armados.
Del otro, Abelardo de la Espriella basa su campaña en un discurso de "mano dura" contra el crimen organizado, el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, el impulso a la inversión privada y un giro en la política económica y de seguridad.
Más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar
La Registraduría Nacional informó que más de 41 millones de colombianos estaban habilitados para participar en la elección presidencial. La jornada se desarrolló entre las 8 y las 16 horas, mientras que los colombianos residentes en el exterior pudieron sufragar durante los días previos.