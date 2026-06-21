De la Espriella será el próximo presidente de Colombia y pone fin al ciclo de Petro

El conteo de votos avanzó a toda velocidad y confirmó la victoria del outsider de derecha Abelardo de la Espriella. Según el escrutinio preliminar oficial, se impuso por menos de un punto sobre el oficialista Iván Cepeda y será el próximo presidente de Colombia. El resultado cerró un balotaje de infarto, leído en buena medida como un plebiscito negativo para el presidente saliente, Gustavo Petro, pero también como la radiografía de un país profundamente dividido.