Ventaja del aliado de Trump en el balotaje presidencial de Colombia

Detrás de una urna de cristal antibalas y con saludo militar, De la Espriella se convirtió en un fenómeno político. Alardea de cantante y de su vida de lujos en Italia. “Conecta con un electorado cansado de la inseguridad y que quiere soluciones de choque” pero también encarna un modelo aspiracional del “empresario que construyó su fortuna”, dice Luisa Lozano, experta de la Universidad de La Sabana.