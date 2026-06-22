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Almuerzo y muchas fotos: Mirtha Legrand contó cómo fue trabajar con Scaloni

En el primer trimestre de 2026, Mirtha Legrand grabó un comercial junto a Lionel Scaloni para Shell.

La hermana del director técnico argentino también estuvo presente y registró el encuentro de Mirtha y Scaloni.
La hermana del director técnico argentino también estuvo presente y registró el encuentro de Mirtha y Scaloni. Foto: Pronto
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mirtha Legrand reveló este fin de semana en su programa de TV en Argentina cómo fue grabar un comercial de Shell con el DT de la Selección, Lionel Scaloni, a inicios de 2026.
  • El rodaje unió al espectáculo y al fútbol en una estación de servicio. Legrand destacó la amabilidad de Scaloni, con quien compartió un almuerzo junto al equipo de producción.
  • Este histórico encuentro publicitario entre dos máximos referentes locales resalta el estatus de Scaloni como figura cultural y genera gran expectativa de cara al Mundial 2026.
Resumen generado con IA

Este fin de semana, en la televisión argentina quedó registrado el testimonio del encuentro de dos de las más grandes personalidades del país. Mirtha Legrand contó en su mesa cómo fue el día en que el mundo del espectáculo, representado por ella, se unió con el del fútbol, representado por Lionel Scaloni, para grabar un comercial.

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Antes de tener la lista de jugadores confirmados para integrar la Selección Argentina en el Mundial 2026, una publicidad de Shell logró unir a las dos personalidades. En una estación de servicio, Mirtha y Scaloni se reunían, cada uno en sus vehículos. Ella, adjudicándose haber visto todos los mundiales, le entregaba una lista con los nombres que sugería para la convocatoria. “¡Vamos Argentina, carajo, mierd!”, celebraba la “Chiqui” antes de despedirse.

Mirtha Legrand elogió a Lionel Scaloni hasta el cansancio

Una de las charlas anecdóticas de la mesa de este fin de semana fue la que protagonizó la conductora al recordar su encuentro con el director técnico de la Selección Argentina. Del último programa participaron Guido Kaczka, Joaquín Levinton, Soledad Villamil Claudia Fontán. “Yo no lo conocía. Me estaba esperando. Cuando llegué, me hizo un saludo”, contó la conductora con orgullo. Además, describió a Scaloni como “amoroso” y “encantador”.

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Pero no fueron los únicos partícipes de la reunión de trabajo, porque al llegar, Scaloni lo hizo acompañado de una de sus figuras de mayor confianza, Corina Scaloni. En una pausa que hicieron en el rodaje para almorzar, ninguno de los dos se separó del equipo de grabación. “Almorzamos con todo el equipo, todo el personal, todos juntos”.

Scaloni “miraba mucho” a Mirtha

El gesto que sorprendió a la “Chiqui” fue la percepción que tuvo de Scaloni. “Él me miraba, me miraba mucho”, aseveró la diva de los almuerzos. Enseguida hizo una aclaración. “No piensen nada raro, me miraba porque me observaba. Yo lo observaba a él también porque hoy es un astro sin dudas”, aseguró Legrand.

La conductora dejó ver en una simple anécdota cómo fue el clima de trabajo que acompañó al rodaje para Shell. En las pausas, los entretiempos y durante el trabajo, Corina se encargaba de sacarles fotos. “Me encantó hacerlo con él –dijo Mirtha sobre el trabajo–. Me encantó”.

Aunque la mayor parte de la grabación se hizo en conjunto, también hubo partes donde Mirtha filmó sus escenas por separado. De la jornada compartida, destacó la habilidad de Scaloni para ejercer como actor. “Era un diálogo cortito, yo lo leí ahí y ya lo sabía y él también”, recordó. Finalmente, tuvo una muestra más de amabilidad para con el DT. “Le brindamos un aplauso por lo que hizo el otro día con nuestro equipo”, invitó la “Chiqui”.

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