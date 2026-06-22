Almuerzo y muchas fotos: Mirtha Legrand contó cómo fue trabajar con Scaloni

Aunque la mayor parte de la grabación se hizo en conjunto, también hubo partes donde Mirtha filmó sus escenas por separado. De la jornada compartida, destacó la habilidad de Scaloni para ejercer como actor. “Era un diálogo cortito, yo lo leí ahí y ya lo sabía y él también”, recordó. Finalmente, tuvo una muestra más de amabilidad para con el DT. “Le brindamos un aplauso por lo que hizo el otro día con nuestro equipo”, invitó la “Chiqui”.