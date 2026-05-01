Mirtha Legrand habló de su estado de salud y anunció cuándo volverá a la televisión

Resumen para apurados
- Mirtha Legrand confirmó su regreso a la televisión la próxima semana tras recuperarse de una bronquitis aguda que la mantuvo en reposo médico durante las últimas tres semanas.
- La conductora contrajo la enfermedad debido a la refrigeración de un teatro. Durante su ausencia, Juana Viale lideró los ciclos, mientras Mirtha completaba un tratamiento antibiótico.
- El regreso de Legrand disipa las dudas sobre su continuidad y normaliza la programación de El Trece, reafirmando la vigencia de la conductora más longeva de la televisión argentina.
Después de semanas de preocupación por su estado de salud, Mirtha Legrand llevó tranquilidad al contar cómo evoluciona y cuándo planea retomar su programa. La información se conoció a partir de un intercambio que mantuvo con Ángel de Brito, quien compartió sus palabras en LAM.
El conductor explicó que se había comunicado con la diva el 22 de abril, cuando comenzaron a circular las primeras versiones sobre su estado, y que recién este viernes recibió respuesta. “No, Angelito, fue bronquitis y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos”, le respondió Legrand, aclarando que no se trataba de un simple resfrío, como se había especulado en un inicio.
En ese mismo mensaje, la conductora detalló su evolución y el origen del cuadro. “Estoy casi repuesta del todo. Fui al teatro a ver Rocky, con muchísima refrigeración y me hizo mucho daño”, señaló, en referencia a la función protagonizada por Nicolás Vázquez. En el programa, los panelistas comentaron la situación, aunque De Brito descartó cualquier responsabilidad del actor y atribuyó el episodio a las condiciones habituales de climatización en salas teatrales.
El dato más esperado llegó al final del intercambio. Según leyó el periodista, Legrand confirmó: “La semana que viene retomo mi programa”, dejando en claro su intención de regresar a la pantalla en los próximos días.
Mientras tanto, Juana Viale continuará al frente de los ciclos del fin de semana en El Trece por tercer fin de semana consecutivo. Este sábado 2 de mayo, desde las 21:30, “La Noche de Mirtha” contará con la presencia de María O’Donnell, Luciana Geuna, Julián Weich y el economista Miguel Ángel Boggiano.
El domingo 3 de mayo, desde las 13:45, “Almorzando con Juana” tendrá como invitados a Gustavo Garzón, Mercedes Funes, Barbie Vélez, el asesor de moda Fabián Medina Flores y el actor y humorista Imanol Rodríguez.
Días atrás, en medio de versiones y especulaciones, su hija Marcela Tinayre también había brindado detalles sobre su estado en diálogo con Moria Casán en el programa “La Mañana con Moria”. Allí explicó que el cuadro se originó por la exposición prolongada al aire acondicionado durante dos días.
“Mamá se enfermó de una estupidez, una huevada, porque si algo tiene es buena salud”, dijo Tinayre, y precisó que la bronquitis afectó sus bronquios. Según indicó, los médicos le recomendaron entre 18 y 20 días de reposo y cuidados estrictos para lograr una recuperación completa.
También detalló que, en esta etapa, el tratamiento se centra en la prevención y el descanso. “Ya no toma más antibióticos, está con prevención. Yo voy a verla todas las tardes porque lo único que quiere es trabajar”, contó, reflejando el deseo de la conductora de volver a la actividad.
Con la confirmación de su recuperación casi total, la expectativa ahora está puesta en su regreso a la televisión, previsto para los próximos días.