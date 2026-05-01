Mirtha Legrand habló de su estado de salud y anunció cuándo volverá a la televisión

El conductor explicó que se había comunicado con la diva el 22 de abril, cuando comenzaron a circular las primeras versiones sobre su estado, y que recién este viernes recibió respuesta. “No, Angelito, fue bronquitis y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos”, le respondió Legrand, aclarando que no se trataba de un simple resfrío, como se había especulado en un inicio.