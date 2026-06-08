Mirtha Legrand recordó a su primer gran amor y confesó: “Hasta el día de hoy, no me lo perdono”
Durante una emotiva charla, Mirtha Legrand recordó a Julio Albar Díaz, el joven cordobés con quien estuvo comprometida antes de conocer a Daniel Tinayre. La conductora confesó que aún siente culpa por la forma en que terminó aquella relación y aseguró que nunca olvidó a su primer gran amor.
Resumen para apurados
- Mirtha Legrand confesó en su programa de televisión haber terminado por teléfono su primer noviazgo con Julio Albar Díaz para priorizar su carrera artística en 1945.
- A los 17 años, Legrand se comprometió en Córdoba, pero la familia de su novio le exigía dejar la actuación. Tras conocer a Daniel Tinayre, decidió romper el vínculo por llamada.
- La revelación muestra un lado íntimo e inédito de la diva argentina, generando gran repercusión mediática y resignificando las decisiones que definieron su mítica trayectoria.
La última emisión de La Noche de Mirtha dejó uno de los momentos más emotivos de los últimos tiempos. Una inesperada pregunta de la periodista Mercedes Ninci llevó a Mirtha Legrand a recordar una historia de amor poco conocida de su juventud, anterior a su matrimonio con Daniel Tinayre.
Todo comenzó cuando Ninci le consultó en vivo sobre un antiguo romance con un joven cordobés. La pregunta tomó por sorpresa a la conductora, quien terminó abriendo una puerta poco explorada de su vida privada.
“Estuve enamorada. Estuve comprometida. Antes se comprometía, existía el compromiso”, confesó la diva de la televisión argentina, al recordar a Julio Albar Díaz, un joven cordobés con quien llegó a proyectar una vida juntos.
El romance que casi la aleja del cine
La historia se remonta a 1945, cuando Mirtha tenía apenas 17 años y conoció a Julio Albar Díaz en el Jockey Club de Córdoba. La relación avanzó rápidamente y la actriz llegó incluso a considerar abandonar su carrera artística para formar una familia.
Por aquellos años, la prensa seguía de cerca la relación. El vínculo parecía encaminado al matrimonio y muchos daban por hecho que la pareja consolidaría su futuro en la provincia mediterránea.
Sin embargo, el destino tenía otros planes para la joven estrella.
El encuentro con Daniel Tinayre que cambió todo
Mientras trabajaba en la película Cinco besos, Mirtha viajó a Buenos Aires y allí conoció a quien sería el gran amor de su vida.
“Conocí a un señor que se llamaba Daniel Tinayre, y me enamoré de él”, relató la conductora.
Aquella situación derivó en una difícil decisión: poner fin a su compromiso con Julio Albar Díaz para iniciar una nueva etapa junto al reconocido director y productor, con quien compartiría casi cinco décadas de matrimonio y tendría a sus hijos, Marcela y Daniel Tinayre.
“Se lo dije por teléfono. Horrible”
Durante la charla, Legrand recordó uno de los momentos que más la marcaron emocionalmente.
La conductora explicó que la familia de Julio no veía con buenos ojos su carrera artística y pretendía que abandonara la actuación. “No querían que trabajara más, que dejara de dedicarme al arte y a la actuación”, recordó.
Pero lo que aún hoy le genera tristeza fue la manera en que comunicó la ruptura.
“Se lo dije por teléfono. Horrible. Hasta el día de hoy, no me lo perdono. Era un ser extraordinario”, expresó visiblemente conmovida.
Qué fue de la vida de Julio Albar Díaz
Según contó la propia Mirtha, tras la separación Julio rehízo su vida. Se casó con una maestra, formó una familia y tuvo varios hijos.
La conductora aseguró que nunca volvieron a encontrarse, aunque el recuerdo permanece intacto después de tantas décadas.
“Lo sigo recordando. Era buen mozo, se parecía al Bigourdan”, comentó durante la entrevista.
Un recuerdo que aún la emociona
A pesar de ser una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino, Legrand explicó que siempre evitó hablar públicamente sobre esta historia por una razón muy especial.
La diva sostuvo que mantuvo silencio durante años “por respeto a su familia”, aunque reconoció que el tema todavía la moviliza profundamente.
Cuando Mercedes Ninci le señaló que parecía emocionada, Mirtha no ocultó sus sentimientos y respondió: “Sí, casi lloro”.
Finalmente, pidió no profundizar demasiado porque se trata de “cosas muy privadas”.
El amor cordobés que nunca olvidó
No es la primera vez que la conductora menciona a Julio Albar Díaz. En 2022, durante los festejos por sus 95 años, recordó aquel noviazgo mientras hablaba de su cariño por Córdoba.
“Hace muchísimos años que no voy a Córdoba. Adoro Córdoba, he ido muchísimo, me gustaba mucho… tenía un novio cordobés, así que lo iba a visitar”, reveló entonces.
Incluso confesó que, en momentos de cansancio o mucho trabajo, imagina un refugio ideal en las sierras cordobesas.
“Cuando a veces estoy muy exigida, con mucho trabajo, o no estoy bien, pienso: ‘¿En dónde me gustaría estar?’. Y pienso que me gustaría estar en una hostería en Córdoba, tranquila, mirando a las sierras, tomando un rico té”, expresó.
La reciente confesión de Mirtha Legrand permitió conocer una faceta íntima de su historia personal y revivir un capítulo decisivo de su juventud: el amor que estuvo a punto de cambiar para siempre el rumbo de su vida, antes de que Daniel Tinayre apareciera en escena y se convirtiera en su compañero durante casi medio siglo.