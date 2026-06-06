El dolor de Mirtha Legrand por la muerte del Indio Solari: "Lo admiraba mucho"

Resumen para apurados
- Mirtha Legrand expresó en Buenos Aires su profundo dolor por la muerte del músico Carlos 'Indio' Solari a los 77 años, a quien admiraba y nunca pudo invitar a su mesa.
- El líder de Los Redondos falleció por un ACV hemorrágico en su piscina de Parque Leloir. Legrand se enteró por radio antes de ingresar a una obra de teatro en el Ópera.
- El deceso del ícono del rock genera conmoción nacional. Mientras la familia define el lugar del último adiós, el Gobierno nacional ofreció Tecnópolis para su despedida.
La muerte de Carlos Indio Solari a los 77 años continúa generando conmoción en el ámbito artístico y cultural. A las numerosas manifestaciones de pesar que surgieron desde distintos sectores del espectáculo se sumó en las últimas horas la de Mirtha Legrand, quien recordó al histórico referente del rock nacional y lamentó una oportunidad que nunca llegó a concretarse.
La conductora se refirió al fallecimiento del histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota antes de ingresar a una función de la obra Billy Elliot en el Teatro Ópera. Acompañada por Alejandro Veroutis y Héctor Vidal Rivas, fue recibida con muestras de afecto y aplausos por parte del público que aguardaba su llegada.
Mientras avanzaba, la diva de El Trece fue consultada por la prensa sobre la partida del músico. En ese contexto, recordó que Solari nunca llegó a participar de su tradicional programa de televisión, una situación que consideró una asignatura pendiente.
“No pudo venir nunca a mi mesa. Una lástima”, afirmó. Al preguntarle cómo se enteró del deceso, la conductora mencionó la radio como fuente y sumó: “Me afectó muchísimo. Lo admiraba mucho”.
La autopsia descartó que el Indio Solari haya muerto ahogado: sufrió un ACV y no pudieron reanimarlo
La autopsia realizada al cuerpo del Indio Solari confirmó que el histórico referente del rock argentino murió como consecuencia de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico mientras se encontraba en la piscina climatizada de su vivienda de Parque Leloir, en el partido bonaerense de Ituzaingó.
La información fue dada a conocer por la Fiscalía General de Morón, que difundió los resultados preliminares de la necropsia practicada en la Morgue de Ituzaingó. Según el informe oficial, el fallecimiento se produjo de manera inmediata y no estuvo relacionado con un episodio de ahogamiento.
De acuerdo con los peritajes forenses, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sufrió un ACV hemorrágico cuando se encontraba dentro de la pileta de su casa. Las autoridades aclararon que el músico no murió ahogado. El cuerpo fue hallado por su cuidadora, quien llegó a la vivienda para iniciar su jornada laboral y, al no encontrarlo en el interior de la casa, se dirigió al sector de la piscina.
Tras el hallazgo, la trabajadora y Virginia Mones Ruiz, esposa del artista, retiraron el cuerpo del agua y solicitaron asistencia médica de urgencia. Los profesionales intentaron reanimarlo, aunque las maniobras no lograron revertir la situación. El cantante tenía 77 años y atravesaba desde hace años una enfermedad de Parkinson, diagnóstico que había hecho público tiempo atrás.