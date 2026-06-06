El dolor de Mirtha Legrand por la muerte del Indio Solari: "Lo admiraba mucho"

De acuerdo con los peritajes forenses, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sufrió un ACV hemorrágico cuando se encontraba dentro de la pileta de su casa. Las autoridades aclararon que el músico no murió ahogado. El cuerpo fue hallado por su cuidadora, quien llegó a la vivienda para iniciar su jornada laboral y, al no encontrarlo en el interior de la casa, se dirigió al sector de la piscina.