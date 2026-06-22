La "prueba de fuego" de Milei: J.P. Morgan advirtió que 2027 exigirá U$S9.000 millones para cubrir la deuda

Aunque la entidad destacó el sobrecumplimiento de las metas fiscales, señaló que el superávit por sí solo no bastará. La clave residirá en una estrategia de "antifragilidad" que combine la acumulación de reservas, la renovación de acuerdos (repos) con bancos internacionales y, fundamentalmente, el regreso gradual a los mercados de capitales.