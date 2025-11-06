Secciones
El CEO de JP Morgan destacó la gestión de Milei y anticipó que Argentina podría no necesitar un préstamo externo

Jamie Dimon destacó las reformas económicas impulsadas. También afirmó que “hay grandes empresas que quieren invertir” en el país.

El CEO de JP Morgan elogió la gestión de Javier Milei y deslizó que tal vez no le haga falta un crédito de los grandes bancos de Wall Street. (Foto: Presidencia) El CEO de JP Morgan elogió la gestión de Javier Milei y deslizó que tal vez no le haga falta un crédito de los grandes bancos de Wall Street. (Foto: Presidencia)
Hace 2 Hs

El CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, elogió la gestión de Javier Milei al asegurar que el presidente argentino “está haciendo un buen trabajo” en su intento por reformar la economía. Además, deslizó que la Argentina “quizás no necesite un préstamo bancario” de las grandes entidades internacionales.

“Hay alrededor de U$S100.000 millones de capital extranjero que bien podrían regresar a la Argentina. Hay grandes compañías que quieren invertir allí ahora“, afirmó Dimon en diálogo con Reuters.

Sus declaraciones se producen en el marco del viaje de Milei a Estados Unidos para participar del American Business Forum, un evento que reúne a empresarios, inversores y referentes del mundo corporativo global.

“Argentina podría no necesitar un préstamo bancario”

Antes de las elecciones, el secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, había adelantado que se evaluaba una línea de financiamiento por US$20.000 millones con cuatro de los principales bancos de Wall Street, para complementar la asistencia internacional gestionada por el expresidente Donald Trump.

En ese contexto, Dimon aclaró que JP Morgan mantiene su disposición a colaborar con el país si fuera necesario:

“Hemos otorgado financiamiento especial a la Argentina en el pasado; si lo necesitan, estamos dispuestos a escuchar sus propuestas”, señaló el banquero.

Un respaldo al rumbo económico del Gobierno

El CEO del mayor banco de inversión de Estados Unidos también destacó que Milei “está haciendo un buen trabajo” al estabilizar la economía y reducir la inflación, y lo describió como una “fuerza de la naturaleza”.

“Si Milei pudiera seguir implementando sus políticas durante el resto de este mandato, y tal vez durante un segundo, Argentina podría cambiar”, subrayó Dimon.

A finales de octubre, Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvieron una reunión en Buenos Aires con directivos de JP Morgan, donde presentaron las próximas etapas del programa económico.

Milei buscará atraer inversiones en Miami

Este jueves, el presidente Javier Milei participará del American Business Forum en Miami, un encuentro internacional que contará con la presencia del propio Jamie Dimon y otros líderes empresariales.

El mandatario busca reforzar su perfil internacional y estrechar vínculos con inversores y referentes del mundo conservador.

Milei viajó acompañado por una comitiva integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno.

