Morgan Mirabal, el influencer que adoptó a Argentina como hogar: “Tucumán es la provincia más infravalorada del país”
El creador de contenido venezolano con más de un millón de seguidores en redes sociales habló con LA GACETA durante el Fan Fest del Mundial en Buenos Aires. La pasión por la Selección, su historia y un elogio para nuestra provincia.
Resumen para apurados
- El influencer Morgan Mirabal elogió a Tucumán y destacó su pasión por el fútbol local durante una entrevista en el Fan Fest de Buenos Aires por el inicio del Mundial.
- Tras emigrar de Venezuela en 2018, Mirabal consolidó una comunidad de un millón de seguidores compartiendo curiosidades geográficas, turismo y la cultura futbolística del país.
- El creador planea seguir documentando torneos de fútbol locales y sudamericanos, además de proyectar nuevos viajes para explorar y difundir el sur de la provincia de Tucumán.
Mientras cientos de personas siguen el partido inaugural del Mundial en las pantallas gigantes del Fan Fest organizado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Plaza Seeber, un joven no pasa desapercibido para los hinchas. Entre camisetas, banderas y gritos, Morgan Mirabal se mueve como una especie de celebridad.
El creador de contenido venezolano se convirtió en los últimos años en una de las caras más reconocidas de las redes sociales vinculadas al fútbol y al turismo en nuestro país. Lo hizo visitando estadios, descubriendo historias y mostrando lugares que muchas veces pasan desapercibidos incluso para los propios argentinos.
En diálogo con LA GACETA, mientras México y Sudáfrica juegan el primer partido de la Copa del Mundo, Morgan cuenta que vive la previa del debut argentino con la misma ansiedad que cualquier hincha de acá. "Estoy nervioso. Sé que el día del partido todo el mundo va a estar manija. Estoy ansioso", asegura.
Tiene 33 años. Nació en Barquisimeto, Venezuela, y llegó al país tras emigrar por la crisis económica, social y política que atravesaba su tierra natal. Terminó convirtiéndose en una de las voces más escuchadas cuando se trata de contar la Argentina desde los ojos de un extranjero.
Se graduó como marino mercante en la Universidad Marítima del Caribe, siguiendo una tradición familiar marcada por su padre y su abuelo. Sin embargo, encontró en la creación de contenido su verdadera vocación. Tras un paso por Nueva York, se instaló definitivamente en Argentina en 2018 y comenzó a recorrer el país con una cámara. Hoy le habla a cerca de un millón de seguidores entre Instagram, Tik Tok, YouTube y Facebook. En esos entornos comparte videos sobre fútbol, turismo, cultura popular y curiosidades geográficas.
Después de varios intentos en distintas plataformas, encontró el nicho que terminó convirtiéndose en su especialidad de la casa: mostrar datos curiosos e historias poco conocidas sobre ciudades, provincias y rincones del país. Esa mirada de extranjero atraído por dimensiones que muchos argentinos suelen naturalizar terminó diferenciándolo dentro del universo de creadores de contenido.
Mirabal recorrió estadios de Primera División, del ascenso y de distintas provincias, y asegura que fue Argentina la que terminó despertando en él una pasión que hoy atraviesa buena parte de su trabajo. "Me contagió la pasión del fútbol", dice.
El influencer cree que más allá de las comparaciones con la fiebre mundialista previa a Qatar 2022, la euforia terminará creciendo a medida que avance el torneo. "Yo siento que es cierto que no está tan intenso como el Mundial pasado, pero te aseguro que el día del partido va a estar la manija y va a seguir hasta donde llegue Argentina", afirma.
Como cualquier futbolero, Mirabal también tiene una cábala. "Todos los partidos del 2022 anterior los vi acá. Esa es mi cábala", cuenta al señalar el mismo predio donde se desarrollaba el Fan Fest. Y si la Selección volviera a levantar la Copa, tampoco duda sobre cómo reaccionaría: "Si ganara, lloraría otra vez e iría al Obelisco".
Más allá del fútbol, Mirabal dice que el éxito de sus contenidos tiene una explicación enraizada en su deseo. "Me encanta viajar por Argentina. La creación de contenido es algo que genuinamente me gusta mucho, y por eso creo que es el éxito de mis videos. Se nota que me gusta lo que estoy haciendo", afirma.
Su proyecto es continuar recorriendo el país y documentando historias vinculadas al deporte. "Quiero seguir cubriendo el fútbol acá en Argentina, Libertadores, Sudamericana, del ascenso", cuenta.
Durante 2024 y 2025, Morgan recorrió distintos puntos de la provincia invitado por prestadores turísticos y organismos de promoción local. Visitó Tafí del Valle, El Mollar, Amaicha del Valle, las Ruinas de Quilmes, San Javier y Famaillá, entre otros destinos que luego aparecieron en varios de sus videos más vistos.
Quedó enamorado, así que promete volver: "Yo digo que es la provincia más infravalorada de Argentina. Todo lo que rodea a San Miguel, la naturaleza, Tafí del Valle, tiene cascadas… Me falta conocer el sur de Tucumán. Tiene unos paisajes bellísimos".