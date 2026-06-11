Morgan Mirabal, el influencer que adoptó a Argentina como hogar: “Tucumán es la provincia más infravalorada del país”

Se graduó como marino mercante en la Universidad Marítima del Caribe, siguiendo una tradición familiar marcada por su padre y su abuelo. Sin embargo, encontró en la creación de contenido su verdadera vocación. Tras un paso por Nueva York, se instaló definitivamente en Argentina en 2018 y comenzó a recorrer el país con una cámara. Hoy le habla a cerca de un millón de seguidores entre Instagram, Tik Tok, YouTube y Facebook. En esos entornos comparte videos sobre fútbol, turismo, cultura popular y curiosidades geográficas.