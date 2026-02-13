J.P. Morgan proyecta que Argentina podría recuperar el estatus de "mercado emergente"

Argentina tiene posibilidades concretas de abandonar la categoría Standalone y recuperar su estatus de mercado emergente, según un reciente informe elaborado por J.P. Morgan.
El análisis del banco de inversión atribuye esta perspectiva a los cambios estructurales implementados por la administración de Javier Milei, los cuales podrían resultar determinantes en la próxima evaluación del proveedor global Morgan Stanley Capital International (MSCI).
“Las reformas estructurales están allanando el camino para el regreso de Argentina a los índices globales de acciones”, expresó el equipo de Research de la entidad. En esa línea, destacaron que el proceso de retorno a la categoría superior “se aceleró tras una serie de reformas favorables al mercado implementadas por el gobierno de Milei desde diciembre de 2023″.
Entre los factores clave que mejoraron la percepción de accesibilidad para los inversores extranjeros, el reporte enumeró el retiro progresivo de los controles de capital, el avance hacia la unificación del tipo de cambio y la modernización de la infraestructura del mercado financiero.
A pesar del optimismo por el rumbo económico, J.P. Morgan fue cauto respecto a los tiempos institucionales del MSCI, organismo que exige cambios duraderos antes de modificar una clasificación. La experiencia histórica indica que los procesos de consulta para recategorizar un mercado suelen extenderse durante unos dos años.
De esta forma, si se anunciara la apertura de la consulta para el país en 2026, la decisión de cambio de estatus recién podría concretarse hacia 2027 o 2028. Por este motivo, el informe hace especial hincapié en la necesidad de consolidar estas políticas más allá de las próximas elecciones presidenciales.
“Si bien la reclasificación más temprana podría concretarse entre 2027 y 2028, la historia volátil de Argentina en cuanto a su estatus en los índices implica que los inversores deberían seguir de cerca tanto las condiciones de mercado como el panorama político para detectar señales de avance sostenido”, advirtió el documento.
La inyección de capitales
El eventual cambio de categoría traería consigo beneficios tangibles para la economía nacional. En caso de que se haga efectiva la reclasificación a mercado emergente, J.P. Morgan estima que el país podría recibir flujos pasivos netos por U$S2.300 millones.
Esta inyección de capitales extranjeros funcionaría como un catalizador fundamental para impulsar la liquidez y el volumen del mercado accionario local.